Tacna: voraz incendio en el mercado central afectó 16 puestos y ocasionó pérdidas económicas

Un incendio de gran magnitud afectó 16 puestos del mercado central de Tacna en la mañana del sábado, generando pérdidas materiales considerables en la zona conocida como La Rampa, uno de los sectores de mayor afluencia en la ciudad. El siniestro se originó cerca de las 7:20 en la avenida Bolognesi, lo que movilizó a veintiocho integrantes del Cuerpo General de Bomberos y cuatro unidades de agua.

El origen del fuego habría sido un cortocircuito en uno de los primeros puestos, según testigos presenciales. El humo fue visible desde el inicio, lo que alertó a comerciantes y transeúntes. En pocos minutos, las llamas se expandieron, comprometiendo la estructura de los puestos y generando una situación de alarma entre quienes se encontraban en el mercado a esa hora.

La intervención de los bomberos permitió controlar el avance del incendio y evitar que se propagara hacia otras áreas del mercado. La Policía Nacional brindó resguardo en la zona, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y garantizando la seguridad de los presentes. El operativo evitó consecuencias mayores, aunque los daños materiales fueron significativos.

Un siniestro registrado en la avenida Bolognesi dejó dieciséis comercios afectados en el mercado central de Tacna, donde las autoridades evalúan las pérdidas y el impacto en los comerciantes.| Municipalidad de Tacna

El balance inicial indica que 16 puestos resultaron dañados de manera directa. Además, 23 comerciantes han sido empadronados para determinar el alcance total de las pérdidas. Los rubros más afectados incluyen puestos de licores, tabacos, perfumería y productos de belleza, todos ubicados en el sector donde se concentró el fuego.

La mañana del sábado, un incendio originado por un cortocircuito dañó dieciséis puestos del sector La Rampa, en el mercado central de Tacna, sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos de gravedad.|Municipalidad de Tacna

No se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad como consecuencia del incendio. Un bombero recibió atención médica por una descompensación provocada por la inhalación de humo durante las labores de control del fuego. Las autoridades continuaron con la evaluación de los daños y el empadronamiento de los afectados para definir los apoyos y medidas que se implementarán tras el siniestro.

Canales de ayuda

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios es la principal entidad encargada de la respuesta ante incendios. Su labor consiste en controlar y extinguir el fuego, prevenir la propagación hacia zonas cercanas y realizar el rescate de personas atrapadas. Ante cualquier incidente, la población puede comunicarse al 116, línea gratuita disponible las 24 horas.

La Policía Nacional del Perú cumple un rol fundamental en la gestión de emergencias por incendios. Su intervención se centra en asegurar el perímetro, facilitar el acceso de las unidades de emergencia y organizar la evacuación ordenada de la población. Además, colabora en el control del tránsito y en la prevención de actos delictivos que puedan ocurrir durante el siniestro. Para reportar emergencias se debe llamar al 105, central telefónica de atención inmediata.

El SAMU brinda atención médica inmediata a las personas afectadas por el incendio, incluyendo a quienes sufren inhalación de humo, quemaduras o situaciones de descompensación. Sus equipos están preparados para asistir en el lugar del siniestro y realizar traslados a centros de salud si es necesario, garantizando una atención oportuna y especializada para los afectados. Para solicitar ayuda médica de urgencia, el número habilitado es el 106.