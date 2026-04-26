Perú

Tacna: voraz incendio en el mercado central afectó 16 puestos y ocasionó pérdidas económicas

Fueron 28 bomberos que acudieron a la emergencia para sofocar el fuego que amenazaba con expandirse, mientras la policía acordonaba la zona. Al menos 23 comerciantes se vieron afectados

Guardar

Un incendio de gran magnitud afectó 16 puestos del mercado central de Tacna en la mañana del sábado, generando pérdidas materiales considerables en la zona conocida como La Rampa, uno de los sectores de mayor afluencia en la ciudad. El siniestro se originó cerca de las 7:20 en la avenida Bolognesi, lo que movilizó a veintiocho integrantes del Cuerpo General de Bomberos y cuatro unidades de agua.

El origen del fuego habría sido un cortocircuito en uno de los primeros puestos, según testigos presenciales. El humo fue visible desde el inicio, lo que alertó a comerciantes y transeúntes. En pocos minutos, las llamas se expandieron, comprometiendo la estructura de los puestos y generando una situación de alarma entre quienes se encontraban en el mercado a esa hora.

La intervención de los bomberos permitió controlar el avance del incendio y evitar que se propagara hacia otras áreas del mercado. La Policía Nacional brindó resguardo en la zona, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y garantizando la seguridad de los presentes. El operativo evitó consecuencias mayores, aunque los daños materiales fueron significativos.

Un siniestro registrado en la avenida Bolognesi dejó dieciséis comercios afectados en el mercado central de Tacna, donde las autoridades evalúan las pérdidas y el impacto en los comerciantes.| Municipalidad de Tacna
Un siniestro registrado en la avenida Bolognesi dejó dieciséis comercios afectados en el mercado central de Tacna, donde las autoridades evalúan las pérdidas y el impacto en los comerciantes.| Municipalidad de Tacna

El balance inicial indica que 16 puestos resultaron dañados de manera directa. Además, 23 comerciantes han sido empadronados para determinar el alcance total de las pérdidas. Los rubros más afectados incluyen puestos de licores, tabacos, perfumería y productos de belleza, todos ubicados en el sector donde se concentró el fuego.

La mañana del sábado, un incendio originado por un cortocircuito dañó dieciséis puestos del sector La Rampa, en el mercado central de Tacna, sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos de gravedad.
La mañana del sábado, un incendio originado por un cortocircuito dañó dieciséis puestos del sector La Rampa, en el mercado central de Tacna, sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos de gravedad.|Municipalidad de Tacna

No se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad como consecuencia del incendio. Un bombero recibió atención médica por una descompensación provocada por la inhalación de humo durante las labores de control del fuego. Las autoridades continuaron con la evaluación de los daños y el empadronamiento de los afectados para definir los apoyos y medidas que se implementarán tras el siniestro.

Canales de ayuda

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios es la principal entidad encargada de la respuesta ante incendios. Su labor consiste en controlar y extinguir el fuego, prevenir la propagación hacia zonas cercanas y realizar el rescate de personas atrapadas. Ante cualquier incidente, la población puede comunicarse al 116, línea gratuita disponible las 24 horas.

La Policía Nacional del Perú cumple un rol fundamental en la gestión de emergencias por incendios. Su intervención se centra en asegurar el perímetro, facilitar el acceso de las unidades de emergencia y organizar la evacuación ordenada de la población. Además, colabora en el control del tránsito y en la prevención de actos delictivos que puedan ocurrir durante el siniestro. Para reportar emergencias se debe llamar al 105, central telefónica de atención inmediata.

El SAMU brinda atención médica inmediata a las personas afectadas por el incendio, incluyendo a quienes sufren inhalación de humo, quemaduras o situaciones de descompensación. Sus equipos están preparados para asistir en el lugar del siniestro y realizar traslados a centros de salud si es necesario, garantizando una atención oportuna y especializada para los afectados. Para solicitar ayuda médica de urgencia, el número habilitado es el 106.

Temas Relacionados

Tacnaperu-noticiasBomberosIncendio en Tacna

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ’blanquiazules’ necesitan ganar para forzar un tercer juego. De lo contrario, las ’santas’ habrán sumado una nueva corona y evitado el tricampeonato del conjunto de Facundo Morando

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado

El incidente en el operativo se produjo cerca a la hidroeléctrica del Mantaro, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones vinculadas al narcotráfico

Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cada jornada es una final para los ‘blanquiazules’. Contra los ‘albos’ la obligación es realizar un rendimiento máximo que derive en un triunfo y así siga en la lucha por el liderato. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

<p>Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

Muerte de cinco personas en el VRAEM por parte del Ejército: ¿Qué ocurrió en Colcabamba?

Aunque el Ejército afirma que actuó en respuesta a una amenaza armada, existen diversas versiones que ya investiga el Ministerio Público. Los militares implicados permanecen detenidos

Muerte de cinco personas en el VRAEM por parte del Ejército: ¿Qué ocurrió en Colcabamba?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Felipe Chávez no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”: DT del Colonia revela el motivo de la suplencia de ‘Pippo’

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro