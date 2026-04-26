Perú

Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado

El incidente en el operativo se produjo cerca a la hidroeléctrica del Mantaro, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones vinculadas al narcotráfico

Guardar
Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles fallecidos luego de enfrentamiento armado. (Foto: Canal N)
Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles fallecidos luego de enfrentamiento armado. (Foto: Canal N)

Un operativo militar desarrollado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, dejó como saldo cinco muertos, dos heridos civiles y la detención de ocho militares, en el marco de una acción orientada al combate del tráfico ilícito de drogas en la región.

Entre los detenidos se encuentra el capitán del Ejército Luis Montenegro, quien permanece junto a los demás efectivos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Huanta, Ayacucho. Las autoridades precisaron que las cinco personas fallecidas son civiles cuyo proceso de identificación oficial avanza, mientras los heridos fueron identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, se encuentran internados en el Hospital de Pampas sin pertenecer a las Fuerzas Armadas ni a la Policía.

El hecho se registró en el sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, una zona de tránsito utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en la ruta del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Según RPP, no existen heridos entre el personal militar ni policial interviniente. Las primeras diligencias recabadas tras los hechos confirman que el operativo tuvo lugar cerca de la hidroeléctrica del Mantaro, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

VRAEM
Las Fuerzas Armadas y la PNP destruyen laboratorio clandestino y decomisan 240 kg de cocaína . Foto: Andina

Por otro lado, pericias y testimonios recogidos por la Fiscalía Antidrogas de Huancayo, especializada en delitos de narcotráfico, difiere de la versión presentada inicialmente por fuentes militares. Estas sostenían que se trató de “un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas”.

Las investigaciones judiciales y los peritajes realizados establecen que no hubo intercambio de fuego. Testigos y técnicos consultados han coincidido en que los ocupantes de la camioneta civil atacada no portaban armas de fuego ni sustancias ilícitas.

Personas presentes durante el operativo relataron que la acción armada de la patrulla militar no respondió a un combate, sino que sería un ataque directo contra un vehículo cuyos ocupantes estaban completamente desarmados. La Fiscalía Penal mantiene el foco sobre estos hechos para determinar eventuales responsabilidades penales de los efectivos de inteligencia participantes.

Operativo en el Vraem

El informe oficial divulgado por el Comando Operacional del Este indica que el operativo se basó en labores de inteligencia sobre el uso de la ruta Vraem–Ayacucho/Huancavelica/Junín para el traslado de droga. Según esta versión, los agentes militares ordenaron la detención de una camioneta que circulaba por el área; tras desoír la voz de alto, se produjo el uso de armas de fuego.

La trágica emboscada del pasado año subraya la peligrosa intersección entre la lucha contra el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas en el Vraem, exigiendo estrategias integrales para abordar los desafíos de seguridad en la región. (Captura)
Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado. (Captura)

Durante la intervención, los agentes habrían ordenado a una camioneta en la que se desplazaban las víctimas. Pese a las indicaciones, el vehículo desconocido no se habría detenido, lo que forzó a que los miembros de las fuerzas armadas utilicen la fuerza, hecho que terminó con la muerte de cinco personas.

Fuentes locales informaron que el sector donde se ejecutó el operativo es un corredor ampliamente utilizado por bandas narcotraficantes y “mochileros” dedicados al transporte de estupefacientes a pie hacia centros de acopio y distribución. Este entorno, en el corazón del Vraem, sostiene la tensión entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, habitantes de Colcabamba han convocado manifestaciones públicas con el objetivo de exigir la identificación de las víctimas y que se determine la secuencia real de los hechos.

Temas Relacionados

VraemNarcotráficoHuancavelicaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cada jornada es una final para los ‘blanquiazules’. Contra los ‘albos’ la obligación es realizar un rendimiento máximo que derive en un triunfo y así siga en la lucha por el liderato. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

<p>Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

Muerte de cinco personas en el VRAEM por parte del Ejército: ¿Qué ocurrió en Colcabamba?

Aunque el Ejército afirma que actuó en respuesta a una amenaza armada, existen diversas versiones que ya investiga el Ministerio Público. Los militares implicados permanecen detenidos

Muerte de cinco personas en el VRAEM por parte del Ejército: ¿Qué ocurrió en Colcabamba?

Extranjero fue asesinado a balazos mientras conducía su automóvil en SJL

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sicarios no dudaron en disparar pese a que el automóvil seguía en marcha

Extranjero fue asesinado a balazos mientras conducía su automóvil en SJL

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jorge Araujo tendrá su segunda presentación al mando de la ‘U’, que recibirá a los ‘churres’ con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita seguir con vida en el campeonato. Sigue las incidencias del vibrante choque

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Felipe Chávez no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”: DT del Colonia revela el motivo de la suplencia de ‘Pippo’

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026