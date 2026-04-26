Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado

Huancavelica: Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles fallecidos luego de enfrentamiento armado. (Foto: Canal N)

Un operativo militar desarrollado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, dejó como saldo cinco muertos, dos heridos civiles y la detención de ocho militares, en el marco de una acción orientada al combate del tráfico ilícito de drogas en la región.

Entre los detenidos se encuentra el capitán del Ejército Luis Montenegro, quien permanece junto a los demás efectivos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Huanta, Ayacucho. Las autoridades precisaron que las cinco personas fallecidas son civiles cuyo proceso de identificación oficial avanza, mientras los heridos fueron identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, se encuentran internados en el Hospital de Pampas sin pertenecer a las Fuerzas Armadas ni a la Policía.

El hecho se registró en el sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, una zona de tránsito utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en la ruta del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Según RPP, no existen heridos entre el personal militar ni policial interviniente. Las primeras diligencias recabadas tras los hechos confirman que el operativo tuvo lugar cerca de la hidroeléctrica del Mantaro, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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Por otro lado, pericias y testimonios recogidos por la Fiscalía Antidrogas de Huancayo, especializada en delitos de narcotráfico, difiere de la versión presentada inicialmente por fuentes militares. Estas sostenían que se trató de “un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas”.

Las investigaciones judiciales y los peritajes realizados establecen que no hubo intercambio de fuego. Testigos y técnicos consultados han coincidido en que los ocupantes de la camioneta civil atacada no portaban armas de fuego ni sustancias ilícitas.

Personas presentes durante el operativo relataron que la acción armada de la patrulla militar no respondió a un combate, sino que sería un ataque directo contra un vehículo cuyos ocupantes estaban completamente desarmados. La Fiscalía Penal mantiene el foco sobre estos hechos para determinar eventuales responsabilidades penales de los efectivos de inteligencia participantes.

Operativo en el Vraem

El informe oficial divulgado por el Comando Operacional del Este indica que el operativo se basó en labores de inteligencia sobre el uso de la ruta Vraem–Ayacucho/Huancavelica/Junín para el traslado de droga. Según esta versión, los agentes militares ordenaron la detención de una camioneta que circulaba por el área; tras desoír la voz de alto, se produjo el uso de armas de fuego.

Operativo antidroga termina en captura de ocho militares y cinco civiles muertos luego de enfrentamiento armado. (Captura)

Durante la intervención, los agentes habrían ordenado a una camioneta en la que se desplazaban las víctimas. Pese a las indicaciones, el vehículo desconocido no se habría detenido, lo que forzó a que los miembros de las fuerzas armadas utilicen la fuerza, hecho que terminó con la muerte de cinco personas.

Fuentes locales informaron que el sector donde se ejecutó el operativo es un corredor ampliamente utilizado por bandas narcotraficantes y “mochileros” dedicados al transporte de estupefacientes a pie hacia centros de acopio y distribución. Este entorno, en el corazón del Vraem, sostiene la tensión entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, habitantes de Colcabamba han convocado manifestaciones públicas con el objetivo de exigir la identificación de las víctimas y que se determine la secuencia real de los hechos.