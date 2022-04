Louis Tomlinson en Lima: Concierto del ex One Direction cambia de local y anuncian más entradas a la venta

Las nuevas entradas serán puestas a la venta en Teleticket a partir del miércoles 13 de abril ¡Conoce aquí cómo adquirirlas! (Foto: Getty)

Buenas noticias para los fans de Louis Tomlinson. A fines de 2021, los seguidores del ídolo juvenil, quien fue exintegrante de la banda One Direction, quedaron decepcionados por no poder alcanzar entradas para el concierto que ofrecerá el próximo miércoles 1 de junio en Arena Perú, que cuenta con una capacidad de 2.800 personas.

Desde entonces, se hizo una petición en redes sociales para que se cambie el local del evento o, en todo caso, para que se realice una segunda fecha del concierto. Estos deseos fueron escuchados por la empresa Move Concerts, encargada de traer el artista británico a nuestro país, ya que la presentación de Louis ha cambiado de recinto.

¿DÓNDE VA A SER EL CONCIERTO DE LOUIS TOMLINSON EN LIMA?

El nuevo local elegido será el Arena Perú Explanada, ubicado en Av. Manuel Olguin 200 (costado de Puerta 7 del Jockey Plaza) . Este cambio permitirá que miles de fans que se quedaron fuera del show, puedan conseguir un ticket para el evento en www.teleticket.com.pe.

Cabe resaltar que las entradas que estarán disponibles a la venta el día miércoles 13 de abril están ubicadas en l as zonas Campo A y B, ya que la tribuna se encuentra llena . Los usuarios podrán adquirirlas mediante la plataforma digital de Teleticket desde las 9 a.m.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Campo A: S/ 390.00

Campo B: S/ 211.60

*Precios con descuento de 15%, incluyen comisión de Teleticket.

El concierto contará con un 15% de descuento con tarjetas Interbank. La venta estará habilitada hasta agotar el aforo total del show.

A pedido de los fans, la empresa Move Concerts cambió el local del concierto de Louis Tomlinson en Lima. (VIDEO: Teleticket)

¿QUIÉN ES LOUIS TOMLINSON?

Louis William Tomlinson, cuyo verdadero nombre es Louis Troy Austin, nació en Doncaster, Reino Unido un 24 de diciembre de 1991. Este cantante y compositor Inició su carrera como miembro de la boy band One Direction, a la que fue incluido tras audicionar en el reality The X Factor. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar.

Aunque no ganaron, Simon Cowell, el conductor y dueño de la franquicia, pagó un contrato para que firmen con el sello discográfico Syco. Tras ello, lanzaron los álbumes Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), los cuales alcanzaron la primera posición en las listas de los más vendidos en numerosos países, entre estos los Estados Unidos y el Reino Unido, además de registrar altas ventas.

Luego de que One Direction anunciara un descanso indefinido en 2016, Tomlinson se lanzó como solista publicando los éxitos ‘Just Hold On’ con Steve Aoki y ‘Back to You’ con Bebe Rexha, hasta que finalmente publicó su álbum debut Walls el 31 de enero de 2020. Asimismo, volvió a The X Factor en su décima quinta temporada como coach.

