Louis Tomlinson en Lima: reportan largas colas virtuales en la preventa de entradas

Este sábado 13 de octubre desde las 9 a.m. se inició la preventa exclusiva de las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Lima. Pero al parecer hubo tal expectativa que se reportaron en Twitter problemas con la página de Teleticket, colas virtuales de más de 15 mil personas y entradas agotadas. Aunque no se descarta que la organización ponga más entradas disponibles en las próximas horas.

Fue la semana pasada que Move Concerts anunció este concierto para el próximo año. Se trata del ídolo juvenil Louis Tomlinson (ex One direction), quien dio a conocer las nuevas fechas para su gira del 2022 y confirmó que llegará al Perú para ofrecer un concierto el 1 de junio en Arena Perú (costado de Jockey Plaza). La preventa estaba programada para el sábado 13 y domingo 14 y la venta general a partir del 15 de noviembre.

Los precios de las entradas en preventa con descuento del 25% son:

Campo A: S/ 350

Campo B: S/ 190

Tribuna: S/ 130

En Twitter los seguidores peruanos de Louis Tomlinson hicieron tendencia a Teleticket por los problemas que reportaban en la página. Incluso un usuario mostró una imagen con una cola virtual de más de 15 mil personas para comprar una entrada. No eran pocos los que pedían a los organizadores del evento que lo trasladen a un local más grande, para que puedan entrar más personas.

Twitter: quejas para comprar entradas para concierto de Louis Tomlinson

LA GIRA WALLS

Louis Tomlinson anunció su primera gira mundial para presentar su álbum debut como solista: “WALLS”, que fue lanzado en enero del año pasado. Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans.

“Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver”, dijo hace poco el músico.

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction, Louis retoma una extensa gira mundial interrumpida en marzo de 2020, que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú. En agosto de 2019, Tomlinson ganó el premio a la “Mejor Canción - Artista Masculino” en los Teen Choice Awards con “Two of us”, el primer sencillo de WALLS, que ha reunido más de 40 millones de transmisiones y más de 23 millones de visitas en YouTube.

La empresa que trae la gira mundial de Louis Tomlinson al Perú es la misma que trajo a Ed Sheeran, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Brothers, entre otras estrellas juveniles.

¿QUIÉN ES LOUIS TOMLINSON?

Louis William Tomlinson, cuyo verdadero nombre es Louis Troy Austin, nació en Doncaster, Reino Unido un 24 de diciembre de 1991. Este cantante y compositor Inició su carrera como miembro de la boy band One Direction, a la que fue incluido tras audicionar en el reality The X Factor. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar.

Aunque no ganaron, Simon Cowell, el conductor y dueño de la franquicia, pagó un contrato para que firmen con el sello discográfico Syco. Tras ello, lanzaron los álbumes Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), los cuales alcanzaron la primera posición en las listas de los más vendidos en numerosos países, entre estos los Estados Unidos y el Reino Unido, además de registrar altas ventas.

Luego de que One Direction anunciara un descanso indefinido en 2016, Tomlinson se lanzó como solista publicando los éxitos ‘Just Hold On’ con Steve Aoki y ‘Back to You’ con Bebe Rexha, hasta que finalmente publicó su álbum debut Walls el 31 de enero de 2020. Asimismo, volvió a The X Factor en su décima quinta temporada como coach.

