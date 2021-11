Louis Tomlinson en Lima: Precio, cómo comprar las entradas, descuentos y más detalles del concierto

Concierto se llevará a cabo el 1 de junio en Arena Perú.

¡Ya es oficial! El ídolo juvenil Louis Tomlinson, quien fue exintegrante de la banda One Direction, acaba de confirmar que ofrecerá un concierto en Lima el 1 de junio en Arena Perú (al costado del Jockey plaza).

Esta presentación llegará a Perú en 2022 como parte de su gira mundial para promocionar su álbum “Walls”, que fue lanzado en enero del año pasado y ha recibido halagos de la crítica.

El artista británico de 29 años deleitará a sus fans peruanos con los mejores éxitos de su álbum, entre ellos “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it”.

“Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver”, comentó el músico.

Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú serán puestas a la venta en Teleticket a partir del próximo lunes 15 de noviembre. Aquí te contamos cómo adquirirlas.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Para poder comprar entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú, solo deberás acercarte a los módulos de Teleticket o ingresar a la página web de la compañía (https://teleticket.com.pe/) desde el 15 de noviembre.

En caso quieras asegurar tus entradas, recuerda que la preventa se realizará los días 13 y 14 de noviembre . Sin embargo, solo se hará efectiva con el uso de tarjetas Interbank.

DESCUENTO

En caso desees adquirir tu entrada en los días de preventa (13 y 14 de noviembre) con tu tarjeta Interbank, habrá un 25% de descuento con dicho medio de pago a través de Teleticket.

PRECIOS

Campo A: s/350

Campo B: s/190

Tribuna: s/130

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

¿A QUÉ PAÍSES DE LATINOAMÉRICA LLEGARÁ LOUIS TOMILSON?

La gira del exintegrante de One Directión comenzará el próximo 9 de marzo en Barcelona España y tendrá 48 fechas, incluyendo París, Berlín, Ámsterdam, Londres, Tokio, Río de Janeiro y México. Esta es la lista de los país y fechas donde se presentará Louis Tomilson en Latinoamérica.

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Chile

Movistar Arena, Santiago de Chile: 16 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Paraguay

SND Arena, Asunción: 19 de mayo de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Argentina

Movistar Arena, Buenos Aires: 21 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Movistar Arena, Buenos Aires: 22 de mayo de 2022 (NUEVA FECHA)

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Uruguay

Antel Arena, Montevideo: 24 de mayo de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Brasil

Jeunesse Arena, Río de Janeiro: 27 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Espaço das Américas, Sao Paulo: 28 de mayo de 2022 (SOLD OUT)

Espaço das Américas, Sao Paulo: 29 de mayo de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Perú

Arena Perú, Lima: 1 de junio de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Colombia

Movistar Arena, Bogotá: 3 de junio de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Costa Rica

Parque Viva, San José: 5 de junio de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en Puerto Rico

Coca-Cola Music Hall, San Juan: 8 de junio de 2022

Louis Tomlinson World Tour 2022 en México

Citibanamex Auditorium, Monterrey: 11 de junio de 2022

Telmex Theater, Guadalajara: 12 de junio de 2022

Pepsi Center, Ciudad de México: 14 y 15 de junio (SOLD OUT)

Pepsi Center, Ciudad de México: 17 de junio (NUEVA FECHA)

