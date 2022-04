Gigi Mitre no quiere ver de candidata presidencial a Keiko Fujimori: “Sería una desgracia que se vuelva a postular”

Gigi Mitre le pide a Keiko Fujimori que no vuelva a postular a la presidencia del Perú. (Foto: Captura de Willax y Andina)

La inestabilidad social provocada por las últimas decisiones del gobierno de Pedro Castillo han provocado que miles de ciudadanos salgan a las calles a exigir su renuncia. Además, algunos presentadores de televisión, como Gigi Mitre y Rodrigo González, se hicieron presentes en la manifestación contra el mandatario.

Asimismo, los conductores de Amor y Fuego volvieron al aire este miércoles 6 de abril y hablaron sobre la situación política de nuestro país, en el que señalaron que los constantes desaciertos del presidente de la República han ocasionado que el Perú entre en una recesión económica.

De otro lado, Rodrigo González recordó cómo es que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales, destacando que el voto antifujimorista le dio la victoria al entonces candidato de Perú Libre.

“Lo que pasa es que él (Pedro Castillo) no ha ganado porque la gente lo apoye, sino porque el rechazo a Keiko Fujimori es tan grande que ha puesto a un inepto como él en el poder”, comentó el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, su compañera Gigi Mitre señaló que Keiko Fujimori debió abstenerse a postular a la presidencia de la República debido a que en estos momentos el Ministerio Pública la viene investigando por lavado de activos por los aportes a su compaña del 2006.

“ El Jurado Nacional de Elecciones, si bien por ejemplo estamos hablando de Keiko, ella aún no ha sido sentenciada, hasta por amor al país ella debió abstenerse de postular, eso es lo que yo pienso ”, añadió.

La conductora de Amor y Fuego también señaló que una vez que las investigaciones en contra de la hija de Alberto Fujimori haya llegado a su fin, ella recién debería de postular a la presidencia como lo viene haciendo desde hace 15 años.

“ Que salga después libre de polvo y paja ahí recién que piense en postular, pero sabiendo lamentablemente para ella lo polarizado que está el país, el odio que le tienen, todavía va y postula ”, comentó.

Rodrigo González tampoco se quedó callado e indicó que probablemente la excongresista busque en las próximas elecciones hacerse del poder. “Que no te extrañe que lo vuelva a hacer en las próximas elecciones”, dijo.

Gigi Mitre reconoció que sería una mala idea que Keiko Fujimori vuelva a postular a las elecciones luego de haber perdido en tres ocasiones consecutivas, dividiendo al país más de lo que se encuentra. “ Sería una desgracia eso, sería una desgracia que se vuelva a postular ”, añadió.

Gigi Mitre dejó en claro que mientras Keiko Fujimori afronte investigaciones por lavado de activos debería de abstenerse a postular a la presidencia de la República.

GIGI MITRE CUESTIONA A LOS ANTERIORES GOBIERNOS

Gigi Mitre señaló que no solo el gobierno actual es culpable del mal funcionamiento de los servicios básicos del Estado, pues anteriores presidentes tampoco hicieron mucho para que la población más alejada de la ciudad puedan acceder a una educación de una calidad.

“Estoy convencida que si no se cambia eso de que no hay educción igual, salud igual, agua y desagüe igual para todos, y que a raíz de eso cada uno con su meritocracia, pero si no tienen la herramientas mininas, no de este gobierno, sino de todos los anteriores, incluyendo Carlita con todo cariño el de tu padre (Alan García) que fue presidente en dos oportunidades , todos los expresidentes ninguno se ha preocupado para que todos estemos al menos con una educación aceptable y podamos surgir”, precisó.

