Arriba Mi Gente presenta segunda promoción y sigue jugando con la expectativa de su nueva conductora

Latina lanza nueva promoción de Arriba Mi Gente. (Foto: Latina)

Latina Televisión sigue ultimando detalles para el gran estreno de “Arriba Mi Gente”, espacio que será conducido por Mathías Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero. Como se sabe, el programa tendrá a una quinta conductora y, aunque se especuló en un principio que se trataría de Sheyla Rojas, finalmente la rubia negó que es parte de este proyecto.

Sin embargo, esto sigue dejando en intriga a miles de seguidores. En la primera promoción se ve a la supuesta nueva integrante en el aeropuerto de México, mientras que en el segundo video, Mathías Brivio recibe una llamada, indicando que su compañera ya está en Lima. ¿De quién se tratará?

“Arriba Mi Gente” se enfocará en lo último en entretenimiento, espectáculos, actualizaciones y segmentos novedosos, este nuevo formato multiplataforma ofrecerá a los televidentes un espacio en vivo diseñado para entretener.

El canal lanzó un video promocional ambientado en un lugar de fiesta y algarabía donde los conductores bailan y se divierten con varias personas a su alrededor. “Arriba mi gente, ya estamos trabajando para ti”, se le escucha decir a Mathías Brivio.

Mientras que Gianella expresa con gran alegría: “Arriba esa energía, porque juntos la vamos a pasar bien”. Cabe resaltar que Karina Borrero se suma a la familia de Latina con gran expectativa y entusiasmo. “Arriba tu voz, porque te escucharemos y te contaremos todo lo que está pasando”, se le escucha decir en el video.

Santi Lesmes no se queda atrás, y dice: “Arriba la alegría. Es hora de ser felices, porque la fiesta está por empezar”. Como se recuerda, el español perteneció por muchos años a la fila de América TV, destacando en varias ocasiones como jurado de El Artista del Año y Reinas del Show.

Arriba Mi Gente presenta segunda promoción. (Video: Latina)

KARINA BORRERO INCURSIONA EN UN MAGAZINE

Karina Borrero es reconocida por su desempeño en los noticieros, siendo la primera vez que la veremos en un magazine. Es por ello que la periodista no dudó en expresar su emoción a través de las rdes sociales, agradeciendo la oportunidad por esta nueva experiencia.

“Ufffff, no me alcanzan las palabras para expresar todos los sentimientos que me abordan en este momento. Cuando nuestra productora (Ivonne Alvarez) nos compartió la promo hace un rato, me puse a llorar de la emoción. Me senté en la cama de mi Caye (su hija) y se me salieron las lágrimas. No me quiero sentir corta de contarles que este es para mí un proyecto muy anhelado, que está hecho con muchísimo cariño y con equipazo que lo está dando todo para que ustedes , nuestro muy querido público, disfrute de un programa para toda la familia”, escribió.

“Gracias por siempre hacerme sentir su cariño, espero que también me acompañen en esta nueva aventura al que tanto amor le estamos poniendo y que los va a divertir muchísimo. Gracias, gracias, gracias”, señaló.

“Gracias Latina, mi nueva casa, por esta gran oportunidad. ¡Qué emoción todo! Qué emoción trabajar con el talentazo de mis nuevos compis. No me cabe esta felicidad. Aún lo estoy procesando todo pero no quería dejar de compartir este momentazo con ustedes”, concluyó la joven.

Karina Borrero emocionada con su nueva aventura como conductora de magazine. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO