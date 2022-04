Flavia Laos se luce con enorme regalo para la hermana de Patricio Parodi en su baby shower

Flavia Laos sorprende a la hermana de Patricio Parodi con regalazo. (Foto: Instagram)

La actriz Flavia Laos sorprendió al asistir al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, lugar donde se encontró con Luciana Fuster. Aquí la joven lució bastante cercana a la embarazada y hasta la engrió con un espectacular regalo. Ella misma se encargó de repostear el momento en sus historias de Instagram.

En el video se puede ver cómo Majo Parodi, dueña de la fiesta, recibe con emoción el obsequio, el cual sorprende por ser muy grande. El entornó de las jovencitas tampoco dudó en celebrar la situación. Se trataba de una silla para comer.

Como se sabe, aunque ya no tiene una relación con Patricio Parodi, Flavia Laos conserva su amistad con las hermanas mellizas del chico reality. Incluso, se especuló que las jovencitas no aceptaban a Luciana Fuster por esa razón. Sin embargo, la madre del guerrero salió al frente para aclarar quela integrante de Esto es Guerra sí es recibida en su casa y la están conociendo.

Asimismo, pidió que ya no insulten más a la actual pareja de su hijo. “Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, señaló en aquella oportunidad.

Asimismo, detalló que ya tuvo un primer acercamiento con la joven y no dudó en defenderla de los ataques que viene recibiendo.

“Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más. Pido no inventen cosas, pido respeto para una mujer, que a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”, concluyó.

Ante ello, Luciana agradeció las palabras de Doña Verónica Costa. “Creo ella es una persona bastante querida, conocida, tiene una familia muy linda, y lo que ella diga yo lo voy a respetar”, dijo la mdoelo esa vez.

“Le agradezco mucho sus palabras. Y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando, y sé que habrá más oportunidades; yo feliz de vida. Lo que tenga que pasar, pasará entre nosotros y entre cuatro paredes”, resaltó.

Flavia Laos se luce con enorme regalo para la hermana de Patricio Parodi. (Video: Instagram)

¿QUÉ DIJO LUCIANA FUSTER SOBRE SU CENA CON LA FAMILIA DE PATRICIO?

Hace unos meses, Luciana Fuster fue la primera que reveló que había cenado con la familia de su pareja, donde Patricio Parodi le presentó a su madre y a sus hermanas gemelas Mafer y Majo Parodi, resaltando que no se llevan mal.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, manifestó en una ocasión a América Espectáculos.

“No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, dijo.

