Aníbal Torres defendió discurso sobre Hitler y lo comparó con Fujimori: “Hasta el criminal más avezado puede hacer obras positivas”

Aníbal Torres defiende su discurso de Hitler en Puno | VIDEO: Canal N

El primer ministro de Pedro Castillo lidera la V sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Puno. Durante su intervención, Aníbal Torres defendió su discurso donde hizo mención de Adolf Hitler, a pesar de la condena nacional y de la comunidad judía, alemana e internacional, pero esta vez comparó al mayor genocida de la historia con el expresidente Alberto Fujimori indicando que “hasta el criminal más avezado puede hacer cosas positivas”.

“Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, pero ahora voy a dar un ejemplo del Perú. Uno de los gobernantes de los más avezados y que ahora se encuentra detrás de rejas”, dijo en su intervención.

“Fue el autor mediato para que proceda el secuestro, tortura y descuartizamiento de los estudiantes de La Cantuta, además de la quema de sus restos y el entierro clandestino en la vía de Lima a Cieneguilla. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy una persona honesta y digo la verdad, no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido a sobrevivir con mi trabajo y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana”, agregó

De esta forma, Torres vuelve a ubicar al expresidente Fujimori y al genocida Adolf Hitler en la misma posición. Se recuerda que, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a favor de la liberación de Alberto Fujimori, el premier mostró su rechazo comparando al exmandatario con el dictador alemán.

“Hay que reconocerle sus buenas obras, pero yo les pongo como ejemplo: ¿en Alemania no fue Adolf Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Fue él, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga -judicialmente- por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”, dijo en ese entonces.

Torres recalcó que a pesar de las críticas siempre “respaldaremos al gobierno de Pedro Castillo desde el lugar donde nos encontremos, porque aquí no estamos por el puesto sino para defender los intereses del país”.

“Nosotros no estamos aplicando una economía comunista, marxista, estamos practicando la economía social de mercado creada por Konrad Adenauer en Alemania y que ojalá lo estudien, porque yo he visto a esa sociedad personalmente y he recorrido esa realidad. Yo hablo con conocimiento adquirido no solamente en los libros, sino adquiridos de ese libro gigante que nadie puede superar”, recalcó el Premier del gobierno izquierdista de Castillo Terrones

DISCURSO INFAME

Durante su intervención en el Consejo de Ministros Descentralizado del 6 de abril, en Huancayo, Torres usó como buen ejemplo en la construcción de autopistas a la gestión al genocida nazi Adolf Hitler durante los años 30.

“En una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, dijo.

Aníbal Torres elogió a Hitler en polémico discurso en el Consejo de Ministros | VIDEO: Canal N

Cabe resaltar que sus declaraciones no solo fueron altamente criticadas en redes sociales, sino que también fueron consideradas “inexactas” por historiadores. El filósofo y conductor de radio Fernando Carvallo, criticó explicó que no es exacta, ya que quien propuso la construcción de varias autopistas fue Konrad Adenauer, quien por entonces era alcalde de Colonia (1917-1933).

Añadió que Hitler luego propuso hacer más carreteras para prepararse para la Segunda Guerra Mundial que dejó millones de muertes.

SEGUIR LEYENDO