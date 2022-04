Jorge Montoya respalda toque de queda: “Hoy día pensaban bajar de los cerros a saquear la ciudad”

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se mostró a favor de la medida impuesta por el presidente Pedro Castillo para decretar el toque de queda durante todo el 5 de abril. Ello porque señaló que tenía información de que se pensaba “bajar de los cerros” para saquear Lima.

“La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, dijo ante los medios de prensa, fuera del Congreso de la República.

“No es la mejor hora para darla, ni la forma en la que ha sido dada tampoco es la mejor, pero creo que hay que tomar medidas de esta naturaleza o parecidas a esta para poder controlar el desborde popular”, agregó.

El legislador aseguró que maneja información de la Policía Nacional de Perú (PNP) acerca de los saqueos y hechos violentos que han sucedido en la ciudad. Por ello, señaló que las personas deben ser conscientes de esta situación, a pesar de que uno no sea testigo directo. De esta forma, declaró que la inseguridad que se está viviendo a raíz del paro de transportistas es la causa de esta decisión.

“Si tienen a toda la gente caminando por la ciudad, caen inocentes como daño colateral y eso hay que evitarlo. Estas soluciones nunca se puede apreciar si son buenas o malas hasta que terminan. Cuando se terminan se puede analizar, si estuvo buena o estuvo mala, mientras tanto hay que tratar de entender la situación que atraviesa el país. El que no hayan reventado una tienda frente a nosotros ahora no significa que no lo han hecho a la espalda de la cuadra y otros vecinos han sufrido este tema”, dijo.

“Son informaciones de inteligencia, que dan indicios que permiten tomar acciones preventivas para evitar llegar a esos puntos. De la Policía Nacional principalmente, hay que tener cuidado con este asunto y no dejarse llevar por el lado político. Acá tenemos que salvar la tranquilidad ciudadana y luego el Congreso y el Ejecutivo sentarse a solucionar el problema macro del país”, aseguró.

El congresista señaló tener información de la Policía sobre que hoy se pensaba saquear Lima. | VIDEO: Twitter

REACCIONES A SUS DECLARACIONES

Las declaraciones del congresista desencadenó reacciones de rechazo en redes sociales. Muchos las clasificaron de clasistas hasta incluso la vincularon con un posible golpe de Estado, en vísperas de estos 30 años del realizado por el exmandatario Alberto Fujimori.

“Ayer un psicosocial en Lima con falsos saqueos. Anoche ‘informes de inteligencia’ que dicen que Lima será saqueada. Gobierno da medida inconstitucional. Descontento extendido crece. Montoya: ‘van a bajar de los cerros’ justifica el abuso. Ya vi la película. #5deAbril”.

“Claramente a Montoya le ganó el clasismo. Viene pidiendo la vacancia desde antes que Castillo asuma la presidencia y ahora que tomó una medida que el 99% considera irracional lo justifica. Pareciera que no soporta que la gran presión venga del pueblo y no de las élites”, expresó.

“Tremendo. El racismo y pulsión autoritaria expresado con una claridad que asusta. Lo curioso y paradójico es que no es descabellado pensar que el congresista Montoya y el presidente Castillo hablan y actúan en base a la misma ‘información’”.

“El congresista Montoya recrea el relato mesocrático chamanista limeño de que ‘iban a bajar de los cerros’. Lo escuché al llegar a Lima y decía que vivía en Piedra Liza, subiendo el cerro. En ese relato, el cerro guarda lo malo de la ciudad, es peligroso, sucio e incongnoscible”.

