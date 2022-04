Jorge Montoya sobre manifestaciones: “La gente no puede salir a la calle a hacer escándalo”

El pleno del Congreso inició el pleno programado para hoy con un minuto de silencio por las víctimas de las manifestaciones en Junín durante el último fin de semana. Además, en reducido número de parlamentarios intervino antes de oír los anuncios de los ministros que participaron de las mesas de diálogo con los dirigentes de gremios de transportistas y agricultores. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que conocer lo hecho por los ministros no resolvería la crisis que todavía continúa en varias regiones del país.

Según Montoya, se está viviendo una “situación de crisis política nunca antes vista con una revuelta social en todos los sectores del país”, además, recalcó que algunos de los reclamos mostrados durante las protestas tienen “justa razón”. “El tema es que estamos en una situación en que se necesita unirnos y esta unión no puede ser a través de un diálogo de escuchar a los ministros hablar de lo que han hecho”, agregó el parlamentario.

Una de las maneras que propiciarían la solución a los conflictos que se vienen registrando desde hace más de una semana sería la citación de Pedro Castillo al Congreso, esto según el integrante de Renovación Popular. “Tiene que ser él el que decida qué hacer y creo que eso va a servir para tranquilizar y pacificar al país. No podemos seguir divididos, no podemos seguir cada uno por su camino. Tenemos que unirnos y la única forma de hacerlo es en este Congreso”, dijo ante el resto de la representación nacional.

Durante su intervención, Montoya aseguró que si el presidente Castillo desea gobernabilidad, la tendrá, “pero tiene que tomar el liderazgo y cambiar las acciones que se vienen realizando hasta ahora y solucionar los problemas que tiene de carpeta más de dos meses sin solución sabiendo que se iba a presentar lo que se está presentando en este momento”.

Sobre las manifestaciones que desde la mañana del 4 de abril han mostrado mayores signos de radicalización, acotó que “la gente no puede salir a la calle a hacer escándalo, pueden reclamar sí, pero sin generar problemas a otros”. Además, recalcó que las Fuerzas Armadas no deberían participar del control de las protestas, sino que debe dejarse a la población “autocontrolarse para poder lograr tener paz y tranquilidad y no más muertos en la calle”

POSTURA DISTINTA

Si bien desde el Congreso se pide la presencia del jefe de Estado para encontrar solución a los problemas que afronta el país durante estos días, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sorprendió con una publicación en la que sugería el adelanto de elecciones con el fin de que el presidente Pedro Castillo deje el cargo otorgado por voto popular en las recientes elecciones.

Alcalde Jorge Muñoz critica a Pedro Castillo

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas de los peruanos, ¿qué espera?”, escribió en Twitter.

Las críticas al presidente de la república se intensificaron esta mañana cuando durante el reporte de cierre de vías de transporte, continuó con sus actividades entre las que destacó la inauguración de un centro educativo. Asimismo, se recordó su ausencia durante las mesas de diálogo en el estadio Huanca en las que participaron ministros y dirigentes de diferentes gremios.

