Ministerio de Cultura oficializa renuncia de la viceministra Sonaly Tuesta

Sonaly Tuesta ha roto oficialmente sus vínculos con el gobierno del presidente Pedro Castillo, esto luego de que el Ejecutivo publicara una resolución suprema en el que acepta la renuncia de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. La medida se anunció dos días después de que la conocida promotora cultural anunciara a través de su cuenta de Twitter su salida del cargo a pedido del propio ministro del sector, Alejandro Salas.

Luego de agradecérsele por los servicios prestados, en la resolución 006-2022-MC se encuentran las firmas del presidente Pedro Castillo y el titular de la cartera de Cultura. Se trata de un documento sobrio y corto que pone fin al trabajo de Tuesta que apenas duró cinco meses y que finalizó con una denuncia por parte de la saliente funcionaria. A través de su cuenta de Twitter, la exconductora de “Costumbres” dijo que su salida estuvo motivada por las críticas al premier Aníbal Torres tras haber usado a Adolfo Hitler como ejemplo de progreso de una nación.

“Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania eran igual que nosotros pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo”, fueron las palabras de Torres durante el gabinete descentralizado en Junín.

Este fue el comentario que provocó la renuncia de la viceministra al Ministerio de Cultura.

“Si no reconocemos y aprendemos de los muchos buenos legados de nuestros antepasados vamos a tener alocuciones tan lamentables como las del Premier esta mañana en la que para hablar de desarrolla emula a un genocida como Hitler” fueron la declaraciones de exviceministra que propiciaron su salida del cargo que ostentó hasta hace pocos días.

Desde sus redes sociales, Tuesta también compartió el pronunciamiento de la Embajada de Alemania en Lima sobre las declaraciones de Torres que señala que “Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos”.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Alejandro Salas, tras la denuncia de Tuesta, señaló que durante los cortos dos meses que lleva en el cargo constató “permanentes desacuerdos con la viceministra” sobre “los lineamiento de la política de gobierno del presidente Castillo” y agregó que pudo “notar algunas debilidades en la gestión del viceministerio a su cargo”, aunque prefirió no especificar cuáles eran en su publicación.

Según Salas, “la renuncia fue solicitada en el marco de la serenidad y bajo la voluntad de diálogo”. “No se sintió cómoda con esas palabras del premier, no debió esperar que le soliciten la renuncia, debió renunciar en el acto y no seguir en el cargo con un premier que no la representaba, según sus palabras”, fueron las palabras del ministro de Cultura a RPP.

Además, Salas resaltó que no se la estaba “botando”, sino que se le había retirado la “confianza”. “Lo que sucede es que ella pudo haber conversado con el premier para que le pueda explicar esta situación y seguramente pudo haberle pedido también hasta disculpas personales si no le gustó el gesto. Pero en un acto público establecer algo en contra del premier, creo que no era algo necesario ni afortunado”, agregó.

SEGUIR LEYENDO