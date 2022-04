Alejandro Salas sobre renuncia de Sonaly Tuesta: “Si no se sintió cómoda, no debió esperar a que le soliciten la renuncia”

Sonaly Tuesta afirmó que le pidieron su renuncia por estar en desacuerdo con el premier Aníbal Torres. | Foto: Composición (Infobae)

Este jueves, la exviceministra de Patrimonio Cultural, Sonaly Tuesta, informó que se le solicitó su renuncia luego de que se mostrara en contra de las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, sobre Adolf Hitler. Ante ello, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, consideró que no debió esperar que le pidieran su renuncia al cargo, sino que debió dejarlo por voluntad propia.

El ministro indicó que el requerimiento a Sonaly Tuesta para que deje el cargo se dio luego de que cuestionara en público las declaraciones del premier. Señaló que esto no debió ocurrir y la exfuncionaria debió solicitar una cita con el jefe del Gabinete Ministerial para expresarle su disconformidad en persona y en privado.

“Si no se sintió cómoda con las palabras del premier, no debió esperar a que le soliciten la renuncia, sino que debió renunciar en el acto y no decirlo y seguir en un cargo en el cual estaba con un premier que no la representaba, de acuerdo con sus palabras”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

“No se le está botando, no es así, ese es un cargo de confianza donde hay niveles de jerarquía que merecen todo el respeto del caso, independientemente de la situación, hay formas dentro del campo de la administración pública y creo que debió pedir una cita con el premier para que puedan dialogar y puedan conversar”, agregó.

En cuanto a la misma declaración de Aníbal Torres, Salas indicó que el jefe del Gabinete Ministerial se dio cuenta de que no usó un buen ejemplo y pidió las disculpas del caso en el mismo lugar, minutos después de haberla empleado. Señaló que no existe duda de que Hitler fue un genocida y que no debería ser recordado en ninguna parte.

RENUNCIA DE SONALY TUESTA

La periodista Sonaly Tuesta comunicó, mediante su cuenta de Twitter, que se le solicitó su renuncia al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, luego que rechazara las declaraciones del premier.

“Hoy se me ha pedido la renuncia al cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura ¿La razón? Pronunciarme en contra de la alocución del Premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo. Obviamente, estoy dejando el cargo”, escribió en su tuit.

¿QUÉ DIJO ANÍBAL TORRES?

La mañana del 7 de abril, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, participó de la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo. Durante su intervención citó a Adolf Hitler como ejemplo de gestión en desarrollo e infraestructura.

“Les pongo un ejemplo: Italia, Alemania era igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, dijo.

Esta no sería la primera vez que el premier utiliza la figura de Adolfo Hitler en sus declaraciones. El mes de marzo, el presidente del Consejo de Ministros, al mostrarse en contra del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la liberación de Alberto Fujimori, comparó al exmandatario con el dictador Adolf Hitler.

“Hay que reconocerle sus buenas obras, pero yo les pongo como ejemplo: ¿en Alemania no fue Adolfo Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Fue él, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga -judicialmente- por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”, dijo en ese entonces.

