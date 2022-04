El elogio a Hitler, los ataques a la prensa y otras polémicas que le costarían el puesto de premier a Aníbal Torres

Aníbal Torres es el presidente del Consejo de Ministros. Foto: Andina

Este jueves por la mañana durante el IV Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, elogió al genocida nazi Adolf Hitler al ponerlo como buen ejemplo de gestión en la construcción de autopistas en Alemania durante los primeros años de su mandato, en la década de 1930. Estas declaraciones han generado rechazo a nivel político, nacional e internacional donde han intercedido hasta las embajadas de Israel y Alemania en el Perú.

“En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, manifestó el premier, aunque su versión es inexacta, pues, quien propuso la construcción de varias autopistas fue Konrad Adenauer, que era alcalde de Colonia (1917-1933).

Luego se intentaría retractar debido a que había sido criticado: “No hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente malo. Que si habíamos puesto como ejemplo del progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados, sancionados, por los gravísimos delitos que cometieron. A nadie se le juzga por sus buenas acciones, sino por sus malas acciones”.

Esta no es la primera vez que el político hace declaraciones polémicas y fuera de lugar que le podrían costar su rápida salida del cargo.

RECOMENDÓ COMER PESCADO

Ante el alza del pollo en los mercados, Aníbal Torres recomendó comer pescado: “Si bien sube el precio del pollo, pero baja el precio del pescado, especialmente del jurel, hay que acostumbrarnos a consumir esos productos sustitutivos que nos puede proporcionar nuestro mar”.

Además, sostuvo que no veía escasez en los mercados y consideraba que el pollo se seguía vendiendo, pero había subido de precio. “Hay oferta, pero no hay demanda porque ha subido el precio”, acotó.

Polémico discurso de Aníbal Torres en Huancayo | VIDEO: Canal N

ENTREVISTA EN BLU RADIO

En una entrevista en Blu Radio de Colombia, el también abogado llamó “golpista” a la prensa y vaticinó que estamos asistiendo a los últimos días del gobierno de Pedro Castillo, aunque el jefe de Estado no ha mencionado nada sobre alguna renuncia en su cargo.

“Bueno, en el Perú todo es posible. Vuelvo a decir que esto no es novedad en el país. Hemos tenido cinco presidentes y tres Congresos en cinco años. Nosotros tratamos de superar, tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su interés que son los monopolios y oligopolios”, expresó a la cadena de radio.

Según La República, Aníbal Torres presentó su renuncia al mandatario por la crisis política y económica en el Perú, pero el presidente no la habría aceptado. También pidió que saquen del Gabinete a los ministros de Defensa, José Gavidia, y al de Interior, Alfonso Chávarry, a quienes consideraría responsable por las manifestaciones en estos últimos días, pero el jefe de Estado aún estaría evaluando esas demandas.

“No he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, contestó en una conferencia de prensa para rechazar las informaciones. Incluso, se manejó que el premier no asistiría a Huancayo, pero estuvo desde la mañana del jueves en el coliseo Wanka.

Aníbal Torres había elogiado la gestión del genocida diciendo que “llenó Alemania de autopistas y aeropuertos”. | VIDEO: Canal N

ATAQUES A LA PRENSA

Es común que Aníbal Torres llame “golpistas” a la prensa: lo hizo cuando la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, involucró al premier en sus declaraciones; este negó conocer a la lobista y expresó su molestia en su cuenta de Twitter.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, expuso.

Durante el segundo proceso de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la cabeza de la PCM volvió a arremeter contra quienes impulsaban la salida del mandatario.

“Prácticamente todas las causas de vacancia son extraídas de medios de comunicación de Lima, de esos medios que no informan, sino que desinforman, que tergiversan la verdad, que están acostumbrados a difamar, calumniar, a mentir con un cinismo extraordinario”, indicó en una actividad pública.

“¿Y qué se dice del presidente Castillo? Se dice que es un corrupto. Simplemente palabras. Lo que deben aportar es pruebas, si ha robado un sol del tesoro público. Sino que esos ladrones que nos robaron en gobiernos anteriores por miles de millones ahora están detrás de la vacancia de Pedro Castillo porque perdieron la mamadera en 200 años de vida republicana”, agregó.

Cuando era ministro de Justicia tenía la misma actitud contra la prensa: “Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”.

DEL “MUCHACHITO TONTO” A ANTAURO HUMALA

Antes de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Aníbal Torres pertenecía al equipo técnico de Perú Libre, el actual partido oficialista, y allí llamó “muchachito tonto” al periodista Mario Bryce durante una entrevista en el canal UCI Noticias.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tú candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, dijo.

Bryce intentó tranquilizar al actual presidente del Consejo de Ministros y le contestó lo siguiente: “Perú Libre debe aprender a respetar al país”. Pero Aníbal Torres respondió: “Aprende a respetar tú, no seas insolente, no seas cobarde”.

Y días antes de juramentar como jefe de la PCM ironizó sobre una posible liberación del líder etnocacerista Antauro Humala. “Cómo no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, se burló.

