Martin Liberman reaccionó al elogio de Aníbal Torres a Adolf Hitler: ¡Bruto e ignorante!

Martin Liberman le dice "Bruto e ignorante" a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Composición.

El titular de la PCM, Aníbal Torres, está envuelto en una polémica —al punto de que piden su salida— de un gran sector de la ciudadanía peruana e internacional por su comentarios en donde elogió al genocida nazi Adolf Hitler al ponerlo como buen ejemplo de gestión en la construcción de autopistas en Alemania durante los primeros años de su mandato, en la década de 1930.

“En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, manifestó el premier, aunque su versión es inexacta, pues, quien propuso la construcción de varias autopistas fue Konrad Adenauer, que era alcalde de Colonia (1917-1933). Los hechos dichos por el premier ocurrieron durante el consejo de ministros descentralizado, que se realizó en la región Junín.

A pesar de que posteriormente intentó retractarse y ‘aclarar’ a qué se refería, sus declaraciones ya son parte de la crítica generalizada. Aparte de los comunicados presentados por las embajadas de Israel y Alemania, un comentarista deportivo se sumó a las críticas. Se trata de Martin Liberman, periodista deportivo de Argentina, quien en su cuenta oficial de Twitter escribió fuertes palabras contra el premier peruano: “¡Bruto e ignorante!”.

La declaración del periodista ya se ha viralizado en su cuenta oficial al punto de tener más de mil likes, y comentarios en donde respaldan su opinión personal frente a las declaraciones de Aníbal Torres. Algunos lo califican de “vergüenza internacional”.

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

MÁS CONTROVERSIAS DEL PREMIER

Ayer por la mañana, en una entrevista en Blu Radio de Colombia, el también abogado llamó “golpista” a la prensa y vaticinó que estamos asistiendo a los últimos días del gobierno de Pedro Castillo, aunque el jefe de Estado no ha mencionado nada sobre alguna renuncia en su cargo.

“Bueno, en el Perú todo es posible. Vuelvo a decir que esto no es novedad en el país. Hemos tenido cinco presidentes y tres Congresos en cinco años. Nosotros tratamos de superar, tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su interés que son los monopolios y oligopolios”, expresó a la cadena de radio.

Ello esparció el rumor de que había presentado su renuncia al cargo, noticia que desmintió en una conferencia de prensa a horas de la tarde. Sin embargo, otro comentario del premier no cayo bien en el sector del Interior. Resulta que Torres criticó la labor y formación de la Policía Nacional del Perú al calificarla de “deficiente”.

“Nuestra policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”, señaló. “Solo pongo un ejemplo, también han visto los medios aquí en el extranjero que siete policías no pueden detener a una persona”, agregó.

La reacción no se hizo esperar y el titular del Mininter, Alfonso Chávarry, respondió a las críticas de Torres hacia la PNP. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. En el Perú hay democracia y cada uno habla lo que piensa y yo les voy a decir que no estoy de acuerdo con esta posición porque conozco de fondo a la Policía Nacional. Es una institución histórica con grandes profesionales y hombres, una institución que en momentos que ha tenido el Perú lo ha salvado”, dijo al inicio de su intervención.

