Entredichos entre el premier Aníbal Torres y el ministro Alfonso Chávarry.

La incertidumbre sobre la permanencia de ciertos ministros en el gabinete no fue la única fricción reportada desde el Ejecutivo. Tras las declaraciones del premier Aníbal Torres sobre la labor y formación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro del Interior dijo estar en desacuerdo con lo señalado. Alfonso Chávarry, con claras muestras de disconformidad, optó por destacar la labor de los agentes de verde, resaltando, incluso, el trabajo registrado durante las más recientes manifestaciones.

“Nuestra Policía, hay que reconocer, no existe el número suficiente”, dijo el premier Torres refiriéndose al bajo número de agentes comparado a la población total de nuestro país. “Solamente le pongo un ejemplo, han visto, por los medios de aquí y en el extranjero, que siete policías no pueden detener a una persona”, agregó Aníbal Torres a su comentario sobre el desempeño de la PNP durante las manifestaciones impulsadas por el alza de precios en diversos productos.

Por la noche, al ser consultado por la prensa, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, respondió sin problema alguno a los comentarios de quien dirige la presidencia del Consejo de ministros. “Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. En el Perú hay democracia y cada uno habla lo que piensa y yo les voy a decir que no estoy de acuerdo con esta posición porque conozco de fondo a la Policía Nacional. Es una institución histórica con grandes profesionales y hombres, una institución que en momentos que ha tenido el Perú lo ha salvado”, dijo al inicio de su intervención.

Cruce de palabras en el Ejecutivo: ministro del Interior le responde a Aníbal Torres por críticas a la PNP

Chávarry llegó incluso a calificar la PNP como una de las mejores de Sudamérica “porque tiene calidad humana, quizás no tendremos la logística que tienen otras policías a nivel internacional, pero tenemos valentía, tenemos corazón”, dijo sobre la institución que es recordada por su heróicas hazañas, pero también por su cuestionado accionar frente a la ciudadanía.

MENSAJE A LA PNP

Las declaraciones de Aníbal Torres han hecho visible una posible fricción entre integrantes del Consejo de ministros. Alfonso Chávarry insistió en los logros de la PNP e hizo un llamado a sus integrantes para que “levanten la moral”. “Yo quiero decir que nuestra Policía es una de las mejores y a ustedes señores policías, levanten la moral. Ustedes son buenos, ustedes tienen gran valentía, ustedes están benditos por dios porque su trabajo es de servicio a la sociedad, de entrega. La Policía que tenemos en el Perú está bien preparada, yo lo certifico porque yo lo conozco. Yo he operado con la Policía, lo conozco desde el fondo, así que no pueden decir que nuestra Policía no está bien preparada”, agregó.

Sobre la actitud de la PNP durante la protesta registrada en el centro histórico de Lima el 5 de abril, la calificó de profesional y aseguró que “no ha habido desbande”, logrando así que se evite “costo social”. Sin embargo, Chávarry también fue criticado días atrás por haber minimizado el número de muertos durante las protestas registradas en Junín durante el último fin de semana.

Rompen lunas del Ministerio Público durante marcha contra Castillo.

En repetidas ocasiones, el ministro recalcó que estas no habían sido provocadas por la PNP; por ello, el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones para esclarecer las muertes de tres ciudadanos, entre ellos un menor de trece años cuyo cuerpo fue encontrado en un río. “Cuando se realizaron la ola de protestas, hubo manifestantes que han protestado de manera pacífica por la ciudad e inmediaciones de ellos, la policía lo ha manejado con mucho tino para evitar un costo social”, fueron las palabras del ministro tras conocerse los decesos.

