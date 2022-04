Aníbal Torres no descarta que estemos en los últimos días de Pedro Castillo como presidente

El premier criticó a la prensa peruana y a la oposición a quienes señaló de estar detrás de un intento de golpe de Estado. | Foto: Agencia Andina

El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, no descartó que, debido a los últimos acontecimientos y protestas en el Perú, estamos en los últimos días de Pedro Castillo como presidente de la República. Ante la pregunta, en una entrevista con una radio colombiana, respondió: “En el Perú todo es posible”.

“Esto no es una novedad en el Perú y viene de algunos años atrás. En el quinquenio anterior hemos tenido cinco presidentes y tres congresos. Esta situación no se ha superado. Nosotros tratamos de superarla y tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su propio interés, pero no en los monopolios y oligopolios que son los que fijan el precio para el consumidor”, dijo a Bluradio.

Aníbal Torres indicó que desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, el sector A y sector B de la población no reconoció su triunfo y siempre han estado detrás de la vacancia “o exigiendo la renuncia o proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe y es difícil que pueda desaparecer”.

“Hemos tenido una reunión en el Congreso, siempre estamos invocando que debemos concertar, dialogar y trabajar conjuntamente, unitariamente por el bien del país, pero encontramos de la otra parte que no quieren reconocer esa actitud del ejecutivo. Es un sector del Congreso, no todo”, manifestó.

En cuanto al control de las protestas, el premier reconoció que no existe el número suficiente de policías para parar a las manifestaciones y que tampoco hay la preparación adecuada ya, puso como ejemplo, siete efectivos no pueden detener a una persona.

CRITICA A LA PRENSA

Por otro lado, el premier criticó a la prensa peruana y a la oposición a quienes señaló de estar detrás de un intento de golpe de Estado.

“No podemos desconocer que en Perú existe una prensa ladrona de la verdad, que desinforma permanentemente, que engaña a la población y que está al servicio de estos golpistas que no reconocen el triunfo de Pedro Castillo y quieren sacarlo de cualquier manera”, expresó.

Además, el titular de la PCM comentó que, el día sábado por la noche, el Ejecutivo recibió información de inteligencia que señalaba que se iban a producir movimientos y ataques a la ciudad de Lima con saqueos e incendios y que eso motivó que decretaran la inmovilización obligatoria en la capital y el Callao durante todo el domingo.

