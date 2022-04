Callao: Familia denuncia que policías ingresaron a su vivienda porque se equivocaron de operativo

Familia denuncia abuso policial.

Una familia denunció una mala gestión en un operativo por parte de la Policía Nacional Del Perú, en la Provincia Constitucional del Callao. Según comentaron, de un momento a otro los efectivos irrumpieron la tranquilidad de su hogar, rompiendo la puertas, ventanas y reduciendo a los integrantes de esta vivienda.

La familia Herrera Salazar detalló que fueron víctimas de agresiones al interior de su hogar por efectivos policiales que estaban con ropa civil y en ningún momento se identificaron.

“Ellos han entrado por aquí corriendo todo el patio y aquí han estado mis dos sobrinos sentados y luego único que ellos se han percatado es que al ver esa multitud que venían no sabían que eran policías” manifestó María Herrera, propietaria de la vivienda afectada para las cámaras de Panamericana TV.

Según la mujer afectada, sus cuatro sobrinos y su enamorada, estaban saliendo para comprar a una tienda cercana y al ver un grupo de personas que se iban hacía ellos, corrieron hasta la vivienda, pero los efectivos también ingresaron rompiendo todo lo que encontraban en su camino. Producto de la violenta intervención un joven quedó con el tobillo fracturado y una menor con el tabique roto.

Debido a la fuerte impresión del momento, una menor entró en un cuadro de epilepsia, ante la confusión ya que pensaban que se trataba de unos delincuentes.

Los efectivos de la comisaría de Bocanegra habrían llegado hasta esta vivienda buscando a dos menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas días atrás y que supuestamente se encontraban en la casa de los Herrera.

La familia niega haber tenido contacto alguno con las menores y sostienen no conocer a la madre. También denuncian que en su casa los efectivos recorrieron todos los ambientes buscando droga.

Hasta el momento el jefe regional del Callao no se ha pronunciado sobre este hecho, pero la familia pide que se investigue y que caigan los responsables, ya que no pueden realizar un operativo irrumpiendo la tranquilad y violando la propiedad privada.

La familia denuncia que la policía se confundió de vivienda al buscar a jóvenes desaparecidos.

ANÍBAL TORRES CRITICA DEFICIENCIAS DE LA PNP

Aníbal Torres criticó el accionar de la policía, calificándola de “deficiente” y de no tener la preparación, ni el número suficiente de agentes para controlar los disturbios registrados en la capital tras los desmanes en sedes del Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Superior de Justicia de Lima, entre otros.

Aníbal Torres es el presidente del Consejo de Ministros. Foto: Andina

“Nuestra policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”, señaló.

“Solo pongo un ejemplo, también han visto los medios aquí en el extranjero que siete policías no pueden detener a una persona”, agregó.

Por su parte, el ministro Alfonso Chávarry fue consultado sobre las declaraciones de Aníbal Torres y su crítica a la PNP, el cual respondió: “Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. En el Perú hay democracia y cada uno habla lo que piensa y yo les voy a decir que no estoy de acuerdo con esta posición porque conozco de fondo a la Policía Nacional. Es una institución histórica con grandes profesionales y hombres, una institución que en momentos que ha tenido el Perú lo ha salvado”, dijo al inicio de su intervención.

