“Perú no tiene líderes políticos. Alberto Fujimori fue el último”, dice experto

Alberto Fujimori (presidente de la repúbica 1990 – 2000). Foto: Redes sociales.

Las protestas en varias zonas del país, el desacato al toque de queda en Lima y Callao, y diversos conflictos sociales, responden en parte a la falta de autoridad en el Perú. Es decir, el presidente de la república, Pedro Castillo, no llena la figura de líder, al igual que varios exmandatarios , de acuerdo a lo expresado por Manuel Carpio - Rivero, profesor de Pacífico Business School.

“El 5 de abril, Castillo salió con engaños del Congreso, así es poco probable que se pueda ordenar un país tan caótico como el Perú ”, comentó el especialista a Infobae.

Para Carpio – Rivero, en el país “no existen líderes políticos”, pero este no es un problema reciente, sino de muchos años atrás. “No hay líderes que sean políticos o políticos que sean líderes. Eso no existe hoy por hoy”, manifestó.

“El panorama es preocupante. Escuchas las declaraciones del primer ministro (Aníbal Torres) y te das cuenta que la persona que está sentada allí no tiene la preparación ni las competencias para ocupar ese cargo. Imagínate eso multiplicado por todos los ministerios y por el presidente. Hay una carencia de liderazgo que hace que el país se complique cada vez más” , continuó.

En esa línea, consideró que el último gran líder político que gobernó al Perú fue Alberto Fujimori, en la década de los noventa. Según argumentó, el ahora preso por homicidio calificado, secuestro, peculado, falsedad ideológica, corrupción, entre otros , tuvo lo necesario para encaminar al país al desarrollo.

“Sin tintes políticos y siendo muy objetivos, creo que el último gran líder que tuvo este país fue (Alberto) Fujimori. Con los errores que cometió, pudo ordenar un país, encausarlo y enrumbarlo en muchas de las cosas que hoy tiene el Perú, como la estabilidad económica, la apertura a los mercados internacionales”, señaló.

“Ciertamente se desarrolló con gente que no debió rodearse. Pero después de él, no ha habido un líder que pueda seguir transformando a este país. Perú necesita a un líder con mucho coraje, porque hay una carencia o falta de autoridad”, agregó.

EL LÍDER QUE NECESITA EL PERÚ

Al ser consultado por el líder político que necesita el Perú de hoy, el analista explicó a este medio que su perfil debería ser de “una persona que tenga coraje y sea firme, disruptivo, que desafíe todas las creencias. Que no tenga miedo a tomar decisiones impopulares. Que vuelva a hacer que se respete el principio de autoridad, que cuando haya situaciones de caos, ponga orden sin titubear”.

“Lo estamos viendo ahora en las protestas. Qué fácil es paralizar a un país, cierras una carretera y ya está, no pasa nada. Por lo que el país necesita un liderazgo atrevido, con coraje, firme. Un liderazgo que pueda poner orden a la informalidad, que es el lastre de este país”, precisó.

“Ahora tenemos líderes que son compradores de felicidad. Todos los días pide disculpas, trata de quedar bien con todos y eso no es sostenible”, acotó.

En ese sentir, Perú necesita la aparición de un outsider que pueda desmarcarse de los partidos políticos tradicionales. “Tendría que marcar distancia, eso le daría muchas oportunidades. Sin embargo, el gran problema es que los políticos que tenemos no tienen la capacidad de generar confianza. Y eso es fundamental para conectar con los ciudadanos”, puntualizó.

“ No hay líderes ni en izquierda, centro o derecha. El problema no lo define la idea política, creo que no hay, por el momento, alguien que quiera animarse a dirigir este país, a ordenarlo y transformarlo, con las competencias que se requieren”, expresó.

VOTO LIBRE

Para elegir un buen a su presidente, las personas tienen que ser competentes y analíticas a la hora de votar. Por ello, Manuel Carpio – Rivero aseveró que lo que necesita la población es ejercer un voto libre y sin obligaciones, de esta manera los electores desarrollarán la capacidad de decidir por sí mismos, sin influencias.

“Las democracias más saludables en el mundo son aquellas que fomentan el principio básico y elemental que es la libertad, pero para todo, para opinar, decidir y votar o no votar. El Perú tiene unos lastres históricos que nos siguen condenando, no hemos evolucionado, somos ortodoxos, tradicionales y conservadores. Muy influenciados en temas religiosos”, comentó.

“Todo esto hace que un país no progrese, porque las personas no tienen la capacidad de decidir o pensar por sí solas. Pero cuando un país fomenta la libertad a las ideas, pensamiento, religiones, entre otras, la sociedad evoluciona mucho más rápido”, finalizó.

