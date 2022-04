Edgar Reymundo, de JPP, recordó la frase “muchachito tonto” a Aníbal Torres, a los muertos en las protestas y le cortaron el micrófono

Congresista reclama presencia de dirigentes en consejo de Ministros descentralizado | VIDEO: Canal N

Durante la participación en el Consejo de Ministros Descentralizado, que se llevó a cabo en Huancayo (en la región Junín), el congresista Edgar Reymundo, de Juntos por el Perú (JPP), recordó la frase “muchachito tonto” al premier Aníbal Torres y cuando tuvo presente a los manifestantes fallecidos le cortaron el micrófono en el evento que se realizó en el coliseo Wanka.

“A pesar del veto que me hicieron y por eso que no aparecí en el programa oficial, ese mismo veto están aplicando con otros dirigentes. Por eso, el congresista Ilich (López) ha mencionado que muchos dirigentes se encuentra afuera. Tenemos que actuar con transparencia”, inició el parlamentario izquierdista.

Agregó que las protestas y manifestaciones en Huancayo pusieron “en jaque” al gobierno de Pedro Castillo y demandó la presencia del presidente la República para pedir las disculpas “por sus palabras impertinentes que tuvo”, algo que sucedió posteriormente.

“Tengo que decirle con el mayor respeto porque con usted hemos conversado en víspera de dar el voto de confianza a su gabinete: este Gobierno está caminando sin rumbo, pero aún está a tiempo de que escuche, replantee, reconduzca y reoriente a favor de las necesidades más urgentes”, sostuvo.

El congresista exigió al premier que comience a trabajar “a través de Osinergmin y los organismos reguladores, para que la rebaja de los combustibles llegue a los sectores que lo necesitan, del mismo modo, también los fertilizantes y los productos de primera necesidad”.

Luego, Reymundo recordó la frase que Aníbal Torres le dijo al periodista Mario Bryce antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021.

“Como usted dijo en algún momento: no me van a atarantar, muchachitos tontos, porque aquí está el pueblo que requiere una constatación a favor de las necesidades del Perú. Por eso que no permiten que entré los verdaderos representantes de los equipos de base y aquí estamos para seguir luchando los intereses que tenemos”, planteó.

El legislador indicó que lo mejor en este momento es llamar a la calma, actuar con cautela y pidió a Aníbal Torres “reorientar las políticas sociales del gobierno en beneficio de los pueblos y que las promesas incumplidas puedan materializarse”.

El parlamentario estaba recordando las muertes en las movilizaciones, pero le cortaron el micrófono, aunque aún le faltaba el tiempo que le correspondía hablar, por lo que los dirigentes que se encontraban en el coliseo Wanka comenzaron a reclamar.

“Muchas gracias, señor congresista, su tiempo ha terminado”, dijo el presentador en el Consejo de Ministros Descentralizado, pero Reymundo siguió protestando porque lo interrumpieron.

El premier Aníbal Torres en el Consejo de Ministros Descentralizado. Foto: Andina

CLAUSURA DEL EVENTO

El premier Aníbal Torres dijo que los miembros del Poder Ejecutivo, congresistas, autoridades y dirigentes deben de trabajar de manera unida, superando diferencias y discrepancias, para llegar a soluciones que beneficien a todos los peruanos.

El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que se tiene que trabajar desde el ámbito de los ministerios, así como fuera de ellos, para alcanzar un bienestar general en el país y se consagre el principio “no más pobres en un país rico”.

“Desde dentro o fuera de los ministerios vamos a defender al presidente Castillo para que siga ejecutando ese programa que debe llegar hasta que se consagre ese principio de ‘No más pobres en un país rico’. Eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso”, opinó.

Finalmente, Aníbal Torres expresó disculpas al embajador de Israel en Perú al señalar que en ningún momento quiso enaltecer la figura de Adolfo Hitler, quien reiteró fue un criminal.

SEGUIR LEYENDO