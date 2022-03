Aníbal Torres comparó a Alberto Fujimori con dictador nazi Adolf Hitler

Aníbal Torres pidió que se le juzgue por su "malas obras".

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se volvió a mostrar en contra del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Alberto Fujimori, que le restituye el indulto humanitario concedido en diciembre del 2017. En esta ocasión, comparó al exmandatario con el dictador Adolf Hitler.

Estas declaraciones las dio desde Cusco, en donde explicó que, pese a que el líder nazi convirtió a Alemania en una potencia mundial, este igual fue condenado por los crímenes que cometió. “Una persona es juzgada por las malas acciones que comete”, precisó Torres en relación a los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Seamos seres humanos, cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestre a los estudiantes de La Cantuta, que se maltrate a estos estudiantes, que se los queme, que se los descuartice y que se los entierre clandestinamente en un camino de Lima a Cieneguilla. ¿Te gustaría que, a tu hija, a tu hijo, le hagan eso? ¿Por qué son hijos ajenos te puedes quedar tranquilo, diciendo que (Fujimori) hizo mucho bien al Perú?”, dijo.

“Hay que reconocerle sus buenas obras, pero yo les pongo como ejemplo: ¿en Alemania no fue Adolfo Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Fue él, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga -judicialmente- por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”, continuó.

Del mismo modo, el primer ministro manifestó que desde el Ejecutivo se encuentran estudiando las posibilidades legales para anular el fallo del TC, el cual considera un error. Por último, indicó que cuentan con el apoyo de los organismos internacionales.

COMPARADO CON TÚPAC AMARU Y FRANCISCO BOLOGNESI

El Hábeas Corpus presentado al Tribunal Constitucional por el abogado de Ica, Gregorio Parco Alarcón, en busca de liberar a Fujimori Fujimori, compara al sentenciado por los crímenes de homicidio calificado, desaparición forzada, secuestro agravado, corrupción, entre otros, con héroes de la patria, como lo son Francisco Bolognesi y Túpac Amaru.

En el recurso, entre otros argumentos, se considera que “tener en prisión a una persona de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad, es como tener preso en espíritu a los HÉROES MUERTO TÚPAC AMARU II, enemigo de ESPAÑA, FRANCISCO BOLOGNESI, enemigo de Chile”. Así lo reveló el periodista Carlos Villarreal en su cuenta de Twitter.

Además, el pedido de Parco Alarcón argumenta que se está vulnerando “la integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, contaminación ambiental y coronavirus” de Alberto Kenya Fujimori Fujimori.

“TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE DESAPARECER”

Minutos después de enterarse que Alberto Fujimori dejará el penal Barbadillo, ubicado en Ate, en los próximos días, Aníbal Torres declaró para Exitosa que el Tribunal Constitucional debe desaparecer ya que solo sirve como “el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes”.

“Esto demuestra que en el Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales. Todo el Perú sabe que este señor fue condenado por gravísimos delitos, no solo está sentenciado por homicidio sino también por secuestro agravado. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes […] Siempre me he pronunciado porque este organismo debe desaparecer”, indicó el premier.

“Lo que hace el TC es dar a conocer que garantiza la impunidad de los delincuentes con cierto poder, dónde quedan las familias de Barrios Altos, de La Cantuta, delitos gravísimos, en donde los secuestraron, quemaron vivos, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza no se puede dar una decisión así. (...) Este organismo no debe existir, debe desaparecer, debemos cambiar el control concentrado del TC por el control difuso, es decir, que sus funciones las haga la Corte Suprema”, agregó.

