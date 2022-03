Pancho Rodríguez presenta a su nueva pareja en TV y revela cómo se conocieron

Pancho Rodríguez presenta a su nueva pareja en televisión. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez olvidó por completo a Yahaira Plasencia luego de dar a conocer que su amistad con la salsera terminó por completo. El chileno se encuentra luchando por regresar al Perú; sin embargo, mientras espera que Migraciones resulta su situación, el modelo vive un romance al lado de Cristina Picharra.

En los últimos días el chileno se dejó ver bastante romántico con la rubia, a quien calificó de su ‘angelito’ por aparecer en su vida cuando atraviesa un duro momento al perder su trabajo en nuestro país.

Durante una entrevista que ofreció al programa Amor y Fuego, el chileno señaló que se siente afortunado de tener en su vida a su actual pareja. Asimismo, él se animó a presentarla para las cámaras de magazine, aunque señaló que a ella no le gustaba aparecer en televisión.

“ Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos . Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar”, expresó.

En otro momento, Pancho Rodríguez señaló que ellos en estos momento no son novios, pues no quiere “catalogar” su relación, esto debido a que no sabe que es lo que pasará en un futuro.

“ Nosotros no somos novios. Me encanta, me siento muy feliz con ella, creo que no necesitamos un nombre para estar más felices o más seguros ”, agregó.

¿CÓMO CONOCIÓ A SU PAREJA?

Durante una breve conversación con el programa Amor y Fuego, Cristina Picharra contó que antes del 14 de febrero ellos se conocieron en una discoteca y desde ese momento no han dejado de frecuentarse.

Debido a que ellos se han vuelto inseparables, Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron si ellos ya se encontraban conviviendo, a lo que la chilena lo negó, señalando que se ven a diario pero que no comparten la misma casa día y noche.

Pancho Rodríguez sigue luchando por volver al Perú, pero en este proceso conoció a Cristina Picharra, a quien ha considerado como su 'angelito'.

¿VENDRÁN JUNTOS AL PERÚ?

Pancho Rodríguez dejó en claro en la entrevista que una vez logre superar su problemas legales con Migraciones, lo primero que hará es abordar un avión para regresar al Perú, pues aquí cuenta con trabajo y varios bienes que ha adquirido a lo largo de los años.

De esta manera, los conductores de Amor y Fuego no pudieron evitar consultarle si él se encuentra dispuesto a traer a su actual pareja, además ella también se animó a responder esta pregunta.

Cristina Picharra sostuvo que no sabe si se mudará al Perú junto a Pancho Rodríguez, y es que ella aclaró que ha hecho toda su vida en Chile, donde cuenta con un trabajo, casa y más cosas, por lo que abandonar todo es una decisión que tiene que pensar.

Sin embargo, ella señaló que si no decide vivir en el Perú, ella podría hacer un esfuerzo de venir al Perú cada cierto tiempo para ver a Pancho Rodríguez, pues el vuelo de Santiago a Lima es solo de tres horas.

