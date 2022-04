Mario Irivarren niega haberle sido infiel a Vania Bludau y responde si sigue enamorado de ella

Mario Irivarren y Vania Bludau terminaron su relación después de dos años. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren fue invitado de América Hoy, donde participó de la secuencia del Confesionario. Aunque fue esquivo a muchas preguntas sobre Vania Bludau, el modelo dejó notar su nerviosismo cuado le consultaron su seguía enamorado de su ex pareja.

Como se recuerda, tras dos años de relación, Vania sorprendió con un comunicado anunciando el final de su romance. Ante ello, el exchico reality confirmó la ruptura pero evitó dar mayores detalles. Al igual que Bludau.

Este jueves 7 de abril, Irivarren fue invitado al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, donde fue consultado si seguía enamorado de su exnovia. Janet Barboza fue la encargada de hacerle la pregunta. A lo que Mario la miró y respondió: “¿Qué crees que te voya responder?”. De inmediato, la conductora contestó: “Ya me lo respondiste todo”.

Irivarren no se dejó intimidar y dijo: “No, te voy a responder que esos son temas personales y yo no voy a dar detalles de mi vida privado”, dejando notar una mezcla de nerviosismo e incomodidad.

En otro momento, Mario encaró a Brunella Horna por decir que él le “sacó la vuelta” a Vania, y esa fue la razón de su ruptura. La rubia salió al frente y no dudó en afirmarlo una vez más ante el chico reality, señalando que esas fueron sus conclusiones tras leer el comunicado de su expareja. “Eso tendrías que preguntárselo a ella. (...) Fue su comunicado”, dijo el excombatiente, quien después de ponerse boca a boca con la conductora de América Hoy regresó a su sitio y, haciendo un alto a las bromas, resaltó: “Es importante aclarar que la cosa no va por ahí, jamás”.

¿HAY POSIBILIDADES DE RECONCILIACIÓN?

Mario Irivarren también fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Vania Bludau, algo que muchos creen que se dará porque los modelos fueron captados juntos en una playa de Punta Hermosa tras la ruptura mediática.

“¿Confiesas que tu historia con Vania Bludau aún no llega a su fin?”, le preguntó Brunella Horna, a lo que Mario contestó tranquilo: “Ya me conocen, ya saben que voy a responder… Es un tema privado, son temas personales y yo no voy a dar relleno de ningún aspecto personal de mi vida. Esa es mi respuesta universal”.

MARIO IRIVARREN RESPONDE QUIÉN TERMINÓ LA RELACIÓN

En el programa América Hoy, Janet Barboza también le preguntó si sabía que había terminado con Vania Bludau tras leer su comunicado, o le hicieron la dieta de Melissa, “la que te acaba y no te avisa”, en clara referencia a su excompañera de conducctión Melissa Paredes. Esta afirmación desató la risa de los presentes, y Mario no dudó en aclarar el tema.

“Vania sacó el comunicado avisando que había terminado su relación con Mario y borró todas las fotos con él. Entonces, ¿te hicieron la dieta?”, fue la pregunta de la popular Rulitos.

Ya con un semblante más serio, el exintegrante de Esto es Guerra confesó que él estaba enterado del rompimiento. “No me hicieron la dieta de Melissa, fue una decisión de ambos, fue conversado”, explicó.

Mario Irivarren fue consultado por su mediática ruptura con Vania Bludau. (VIDEO: América TV / América Hoy)

SEGUIR LEYENDO: