Vania Bludau y Mario Irivarren son captados juntos tras anunciar el fin de su relación: ¿Se reconciliaron?

¿Vania Bludau y Mario Irivarren se habrán reconciliado?. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren y Vania Bludau estuvieron la última semana del mes de marzo en medio del ojo de los medios de comunicación luego de que la modelo sorprendiera anunciando el fin de su relación sentimental con el exchico reality tras dos años de romance.

Aunque en un inicio el también empresario no se había pronunciado al respecto, fue en el programa En Boca de Todos que terminó por confirmar el comunicado publicado por la influencer en sus redes sociales. El ex ‘combatiente’ se negó a dar detalles de su ruptura, pero reafirmó que su relación había terminado.

“Eso está más que claro, lo único que hay que anunciar es que ya terminó. Los detalles y por menores son estrictamente privados, no tienen que ser públicos”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra el pasado 29 de marzo.

Sin embargo, la cuenta oficial de Instagram de Instarandula, dirigida por el periodista Samuel Suárez, compartió unas imágenes donde se puede ver a Vania Bludau y a Mario Irivarren junto nuevamente. Ambos habrían estado almorzando en un restaurante de la playa Punta Hermosa en compañía de un amigo.

“Hola Samu, te mando fotos de Vania y Mario juntos en Punta Hermosa”, se lee en la primera publicación donde claramente se aprecia a los modelos en la misma mesa.

Según las denominadas ‘ratujas’, quienes son las que le envían las fotografías al periodista, Mario Irivarren y Vania Bludau habrían pasado el último sábado 02 de abril juntos por el Sur de Lima. Lo cierto es que con estas fotos los cibernautas comenzaron a especular sobre una posible reconciliación.

Hasta el momento, ninguno de los dos a utilizado sus redes sociales para desmentir o afirmar los expuesto por el portal. Cabe mencionar que durante una entrevista, el ex integrante de ‘Combate’ indicó que no tendría problemas en verse las caras con su ex en cualquier evento que tengan de trabajo, pues habrían terminado la relación en buenos términos. ¿Habrá sido este el caso?.

Recordemos que ambos eran considerados una de las parejas más solidas del medio, pues a pesar de que era un romance a distancia, siempre se daban tiempo de visitarse. O ella venía a Perú o él iba a Estados Unidos. La buena química que mostraron en redes y en los programas de TV donde eran invitados era envidiable, nada haría pensar que la relación llegaría a su final de manera inesperada.

(Foto: Instagram / Instarandula)

EL COMUNICADO DE VANIA BLUDAU

Como se recuerda, Bludau hizo este anunció el pasado 28 de marzo, horas después de que Amor y Fuego la abordara para preguntarle sobre su situación con Mario Irivarren, pues notaron que ambos ya no se seguían en Instagram y la joven había borrado fotos con él.

“Hoy fui interceptada por un programa de TV. Y sé que fue por mi culpa. porque si los sentimientos no se hibiesen apoderado de mi, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas”, indicó la modelo en su comunicado.

“Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema tan persona es tedioso y triste pero es lo correcto “se supone”, acotó la joven para luego hacer la confirmación sobre su ruptura.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, concluyó Vania, no sin antes agradecer a quienes leyeron la misiva.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

