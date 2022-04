Mario Irivarren revela si fue él o Vania Bludau quien terminó con la relación amorosa

Mario Irivarren fue consultado por su mediática ruptura con Vania Bludau. ¿Quién terminó la relación? (Foto: Instagram)

Mario Irivarren se presentó en el set de América Hoy este jueves 7 de abril para someterse al confesionario del programa, en donde fue consultado por su ruptura con Vania Bludau. La modelo anunció su separación a fines de marzo de este año mediante un comunicado en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el exchico reality se negó a hablar sobre su vida privada, pese a la insistencia de las conductoras. Sin embargo, Janet Barboza no dio su brazo a torcer y le preguntó si era cierto que le habían hecho la dieta de Melissa ,”la que te termina y no te avisa”. Esto en clara referencia a su excompañera.

Recordemos que la noticia de la separación le cayó como un balde de agua fría a los seguidores de la pareja, puesto que pocos días antes se dejaron ver juntos en redes. Incluso, participaron en el programa de Ethel Pozo, por lo que muchos creían que Mario no estaba enterado de la separación, justo como Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, asegura que sucedió con él.

Mario Irivarren y Vania Bludau terminaron su relación de manera inesperada. La modelo anunció la ruptura mediante un comunicado, publicado en su plataforma el 28 de marzo. (Foto: Instagram)

“Vania sacó el comunicado avisando que había terminado su relación con Mario y borró todas las fotos con él. Entonces, ¿te hicieron la dieta?”, le preguntó la ‘Rulitos’, generando las risas de Irivarren y de los demás presentes en el set.

Ya con un semblante más serio, el exintegrante de Esto es Guerra confesó que él estaba enterado del rompimiento. “No me hicieron la dieta de Melissa, fue una decisión de ambos, fue conversado” , explicó.

Mario Irivarren fue consultado por su mediática ruptura con Vania Bludau. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿HAY POSIBILIDADES DE RECONCILIACIÓN?

Mario Irivarren también fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Vania Bludau, algo que muchos creen que se dará porque los modelos fueron captados juntos en una playa de Punta Hermosa tras la ruptura mediática.

“¿Confiesas que tu historia con Vania Bludau aún no llega a su fin?”, le preguntó Brunella Horna, a lo que Mario contestó tranquilo: “ Ya me conocen, ya saben que voy a responder… Es un tema privado, son temas personales y yo no voy a dar relleno de ningún aspecto personal de mi vida. Esa es mi respuesta universal” .

Pese a la separación, Mario Irivarren y Vania Bludau se volvieron a ver las caras. (Foto: Instagram / Instarándula)

VANIA PIDE QUE YA NO SE LOS RELACIONE MÁS

La también influencer usó su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que la dejen ser, pues cada reacción que tiene en las redes sociales la involucran con su estado sentimental. Es por ello que solicitó a sus fans que ya no lo hagan porque está intentando pasar por completo la página.

“Quiero hacer mis videos normal, cantando algunas canciones que me gustan pero ahora todo lo van a relacionar a mi, ahora ya no puedo cantar. Déjenme ser yo, ¿sí?”, dijo la exbailarina a través de un video, el cual fue colgado en la historia de Instagram.

Vania Bludau tras confirmar ruptura con Mario Irivarren: “Déjenme ser, yo, ¿sí?”. (Video: Instagram)

Al parecer, Mario habría respetado la decisión de su expareja, puesto que se niega a hablar sobre su fallido romance en todos los programas en los que ha sido invitado. De hecho, cuando apareció en En Boca de Todos, solo confirmó la noticia de su ruptura y evitó entrar en detalles.

“Eso está más que claro, lo único que hay que anunciar es que ya terminó. Los detalles y por menores son estrictamente privados, no tienen que ser públicos” , fue lo único que dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

