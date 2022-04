Johanna San Miguel se reencuentra con Stefano Salvini en Cusco y aclara rumores de reconciliación

Johanna San Miguel y su ex Stefano Salvini se vieron las caras en la ciudad imperial. (Foto: Instagram)

Johanna San Miguel viajó a Cusco el pasado fin de semana para presentar su show “Se busca marido cama adentro”. Coincidentemente, su expareja Stefano Salvini, también actor, se encontraba en el mismo destino, por lo que no dudó en comprar una entrada para ver a la conductora de Esto es Guerra sobre el escenario.

La presencia de Salvini en la puesta en escena no pasó desapercibida por los asistentes. Por ese motivo, y a través de una transmisión en vivo, un usuario le preguntó a la presentadora del reality de competencia si era cierto que se había visto con su ex en la ciudad imperial.

“¿Si lo vi? Ay, lo que se ve no se pregunta”, contestó entre risas. En otro momento, añadió más seria: “Fue lindo, fue increíble, una relación buena. Le tengo un cariño. Si me estás mirando te mando un beso, hemos conversado hace poco porque él es actor y yo actriz”. Sus respuestas dejaron sorprendidos a sus fans, quienes empezaron a rumorear sobre una probable reconciliación.

¿RETOMARÁN SU ROMANCE?

En medio de estas especulaciones, Johanna fue entrevistada por América Espectáculos sobre la posibilidad de retomar su relación amorosa con el actor, quien es 25 años menor que ella. La actriz dejó en claro que no existe nada romántico entre ellos, solo cariño y respeto por lo que tuvieron en el pasado.

“Pasado pisado. Siempre será una persona que le tengo mucho cariño, él lo sabe. Ha sido parte de mi vida. Es una persona que quiero mucho, hemos pasado momentos lindos y momentos difíciles por todo lo que sucedió por el tema de la prensa. Así pase el tiempo, nos veamos o no, siempre seremos patas”, señaló San Miguel.

Asimismo, dio detalles de su reencuentro en Cusco, que aseguró no fue planeado. Según relató al medio, ella estaba diciendo el diálogo de la obra cuando decidió improvisar un poco y contar que ella estuvo con un hombre mucho menor que ella, en clara referencia a Stefano Salvini. Fue en ese momento que el actor se paró de su asiento para anunciarle que él estaba allí.

“En eso yo escucho ‘¡aquí estoy!’. Y yo ‘¿QUÉ?’. Pensé que era otra persona, pero era él. Al final nos encontramos y hemos conversado sobre la serie, es mi pata. No lo subí al escenario, me hubiera encantado pero yo pensé que era otra persona; sino de todas maneras lo hubiera hecho subir”, añadió.

¿POR QUÉ TERMINARON SU RELACIÓN?

Su historia de amor inició en el 2014, durante el rodaje de la película “A los 40″, donde ambos interpretaron a una pareja. Su romance acaparó la portada de varios diarios debido a la diferencia de edad; Johanna tenía 47 y Stefano 22 en aquel entonces.

El amor entre los actores llegó a su fin cuando ‘Choca’ Mandros anunció la noticia de su ruptura, resaltando que ambos seguían siendo muy buenos amigos. Ninguno de ellos quiso revelar los motivos de su separación; sin embargo, años después Stefano decidió romper su silencio.

En el 2019, el actor dijo que no quería formar parte del ‘circo’ mediático que rodea a la conductora, por lo que decidió dar un paso al costado para que su vida privada no se viera más vulnerada . No obstante, otra fue la versión de Johanna. Durante una secuencia de Esto es Guerra, en el 2021, ella le mandó una indirecta: “Yo lo choteé a él”.

