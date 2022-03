Mario Irivarren y Vania Bludau: Una historia de amor que llegó a su fin de manera inesperada y por estos motivos

Vania Bludau decidió hacer pública su ruptura luego de realizar unas declaraciones a un programa de espectáculos.

De la noche a la mañana, Vania Bludau anunció a través de sus redes sociales que su relación amorosa con Mario Irivarren no iba más. La inesperada noticia dejó sorprendidos a sus fans, ya que la pareja se perfilaba como una de las más sólidas de la farándula nacional pese a tener menos de 2 años juntos. Aquí te contamos todos los detalles de su historia de amor.

Las sospechas de su ruptura iniciaron luego que la exchica reality decidiera dejar de seguir en Instagram al modelo peruano; además porque borró varias fotografías que tenía con él en su cuenta, alertando así a los usuarios. Justamente por ese motivo, una reportera de Amor y Fuego le preguntó si todo estaba bien entre ellos, a lo que Vania respondió: “No es de tu incumbencia”.

Al día siguiente, Bludau informó a sus más de 3.8 millones de seguidores que no era más la enamorada de Mario Irivarren. Los motivos de su separación jamás los explicó y solo le pidió al público que se respete su decisión de no hablar más sobre su ex.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, escribió la joven influencer, no sin antes agradecer a quienes leyeron el contundente comunicado.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Mario Irivarren y Vania Bludau se conocieron en los sets de Combate, en el año 2012 . En aquel entonces, la modelo ingresó al reality estando en una relación sentimental con Christian Domínguez; mientras que la ‘Calavera coqueta’ estaba interesado en iniciar un romance con Alejandra Baigorria, quien se convirtió en una de las mejores amigas de Vania eventualmente.

Al inicio, ambos no mantenían una buena relación de amistad. De hecho, en el 2013, Irivarren acusó a Vania de ser una amiga “cizañosa” por intentar influir en Alejandra de mala manera al dar a entender que Mario Hart, entonces enamorado de la ‘Rubia de Gamarra’, quería algo con otra competidora del programa.

“A mí me parece que así como Vania no tiene repercusiones en meterse (en la relación), yo también me voy a meter. Todo lo que dijo está fuera de lugar. Vania, el hecho que tú relación esté mal, no busques involucrar a los demás. Tus comentarios están bien fuera de lugar”, expresó molesto años atrás.

La cosa no quedó allí porque debido a la tensión de las competencias, Vania le aconsejó a su compañero que se busque una enamorada para que no renegara tanto en el programa. “¿Por qué te la agarras conmigo? Si quieres hacerlo, chévere. Necesitas una mujer”, fue el comentario que enojó al entonces competidor del equipo rojo.

Mario Irivarern y Vania Bludau se conocieron en setiembre de 2012 en el extinto programa Combate.

INICIARON LOS COQUETEOS

En julio de 2020, los exchicos reality iniciaron una serie de coqueteos a través de redes sociales, pese a que Vania residía en Miami y Mario en Lima. Para ese entonces ambos estaban solteros, ya que el excombatiente terminó su romance con Ivana Yturbe y la modelo rompió su compromiso con el italiano Frank Dello Russo.

Durante la participación de Vania en Reinas del Show, ella confesó que no estaba segura en iniciar una relación con Irivarren debido a la fuerte relación amical que tenían por más de 10 años y porque sería “raro”. “Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación y bueno me di la chance”, sostuvo.

Por otro lado, el modelo indicó que habló sobre los sentimientos que empezaba a tener por Vania con Christian Domínguez, quien no dudó en darle la bendición para que iniciara una relación con su expareja. “Todos saben que él es un gran amigo mío, es un hermano para mí. Me ha escrito para darme todo su cariño”, expresó Mario para América Espectáculos.

AMPAY CONFIRMÓ ROMANCE

La relación amorosa quedó más que confirmada cuando fueron captados por las cámaras de Amor y Fuego besándose en un restaurante de la Costa Verde, en noviembre de 2020. La pareja lucía bastante feliz en compañía de un grupo de amigos, por lo que no había duda que entre ellos existía más que una simple amistad.

Ampay de Amor y Fuego dejó al descubierto romance de Vania con Mario. (Foto: Captura Willax)

Fue el 5 de diciembre del 2020 que Mario Irivarren se animó oficializar su relación. Durante un viaje a Panamá, el entonces guerrero escribió en la arena “¿Quieres ser mi novia?”, a lo lo que Vania Bludau respondió de forma afirmativa.

“Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú! Gracias por este fin de semana a tu lado, sabía que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto! @vaniabludau” comentó Mario en su cuenta de Instagram.

Debido a la distancia que los separaba, la morocha modelo decidió dejar Miami para mudarse a Perú, en abril de 2021. Según ella, no solo lo hizo por su pareja, sino también porque extrañaba a su familia.

La pareja inició su relación a mediados de 2020.

SU PRIMER ESCÁNDALO

En febrero de 2021, los exchicos reality fueron intervenidos por efectivos policiales en una casa de playa en Punta Hermosa, ya que incumplieron la cuarentena obligatoria al realizar una reunión social con gente que no vivía en la misma casa que Mario Irivarren. Lejos de mostrarse arrepentidos, ambos le faltaron el respeto a las autoridades.

“Ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a morirse de frío” , le dijo Vania Bludau a los policías que la intervinieron. Además, la exchica reality aseguró que solo lo hacían por ellos eran personas públicas.

Por su parte, Mario le pidió a los agentes que le pongan la multa rápido porque “ya se le iba el sol”. “Bueno papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar papi porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo ”, comentó el exchico reality, lo que le valió una lluvia de críticas en redes sociales.

Finalmente, ambos salieron al frente para pedir disculpas por lo sucedido. Mientras que Mario aseguró no reconocerse en las imágenes, Vania lloró porque mucha gente la culpaba a ella por ser una “mala influencia” para su enamorado.

Los exchicos reality encararon a los efectivos policiales y se rehusaron a cumplir el procedimiento. (Foto: Captura Magaly TV La Firme)

¿PLANES DE MATRIMONIO?

En octubre de 2021, Vania Bludau confesó la esperanza que tenía de casarse y formar una hermosa familia con Mario Irivarren.”Yo en dos años tengo que ser mamá porque quiero y porque es la mejor edad. Le diré: ¿quieres? Y si no, chau”, dijo en el programa Estás en Todas.

“Ya lo hablé con Mario, pero tenemos una relación con menos de un año, tampoco quiero hacer las cosas alocadas. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante...Me muero por ser mamá en algún momento ”, contó Bludau en ese momento.

Sin embargo, la idea de comprometerse no era la misma para Mario. Al ser consultado sobre el tema del matrimonio por una reportera de Amor y Fuego, él respondió que aún no había pensado en eso porque todavía es bastante joven. “Hay gente que dice que a los 30 se le pasa el tren, no lo tengo claro” , dijo.

En otro momento, se refirió al matromonio como “algo que le quite el sueño”. “Un papel no asegura eso. Tu ves gente que está casada y se divorcia pensando en que se casó y no sabe para que... Creo que el compromiso que tu tienes con una persona no es firmar un papel”, dijo.

Mario Irivarren califica a Vania Bludau como una mujer empoderada. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON SU ROMANCE?

Vania Bludau ni Mario Irivarren han querido esclarecer el por qué de su ruptura. “Lo único que hay que anunciar es que ya terminó. Los detalles y por menores son estrictamente privados, no tienen que ser públicos”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra en entrevista para En Boca de Todos.

Sin embargo, para Brunella Horna, conductora de América Hoy, el chico reality le habría hecho “algo” a su expareja, posiblemente una infidelidad, ya que la modelo anunció el fin de su relación de manera fría y bastante inesperada.

“Ojo de loca no se equivoca . Hay que ver el texto que pone Vania Bludau, ella pone: ‘existe mucho amor de mi parte’. Ella es la que borra las fotos, para mí, ella es la dolida, a ella le han hecho algo ”, manifestó.

