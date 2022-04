Magaly Medina se burla de la caída de Alfredo Adame durante pelea: “Se lo merecía”

Magaly Medina no dudó en burlarse del actor mexicano por caerse durante una nueva gresca. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina no fue ajena a la comentada caída de Alfredo Adame, actor mexicano que volvió a protagonizar una pelea pública. El artista internacional, que tiempo atrás tuvo fuertes calificativos contra la periodista de espectáculos, se enfrentó con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa.

Los hechos se dieron el martes 5 de abril, cuando el letrado Manuel Montalvo alzó su voz de protesta en pleno evento para reclamarle a Adame por no presentarse en el lugar que, supuestamente, habían pactado para pelearse frente a cámaras.

Cabe resaltar que este enfrentamiento estaba arreglado para agosto de 2019 y se denominó “la pelea del siglo”. Sin embargo, jamás llegó a realizarse pese a que la prensa mexicana le dio toda la atención. Durante la conferencia, Adame explicó que la gresca no se dio porque Trejo exigía peticiones “descabelladas”.

Carlos Trejo había pactado una nueva pelea con Alfredo Adame, pero el actor no llegó a la cita (IG: ct_caza/alfredoadameoficial)

Fue en ese momento que el representante legal del ‘Cazafantasmas’ se levantó de su asiento para gritar: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú” . Dichas palabras hicieron explotar la ira del también presentador.

Alfredo Adame se lanzó directamente a los golpes contra el otro hombre. No obstante, cuando intentó darle una patada terminó perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo hasta en dos oportunidades. Su accidentada caída generó divertidos memes en redes sociales, así como también las risas de Magaly Medina, otra de sus rivales.

Alfredo Adame sufre aparatosa caída durante pelea. (Foto: Captura)

‘URRACA’ CREE QUE SE LO MERECÍA

Durante el inicio de su programa, de este miércoles 6 de abril, la figura de ATV aseguró que la violencia no lleva a nada bueno, pero no pudo evitar reír cada vez que la producción de Magaly TV La Firme repetía la aparatosa caída de Alfredo Adame.

“ Estoy contra todo tipo de violencia, pero creo que este señor se merecía lo que recibió. Se metió en una pelea como siempre, pero se encontró con la horma de su zapato, un señor que le hizo frente (...) Por más que intentaron separarlo, dos veces lo botaron. ¡Miren, miren, no se pierdan el detalle!”, expresó entre risas.

Asimismo, Magaly comentó que Adame no era un tipo de su agrado, pues se ha dedicado a atacarla en innumerables veces, incluso en su propio programa. “Es tan grosero, tan vulgar e irrespetuoso. Me gustó que se haya encontrado con alguien que sí le paró el macho. Me hubiera gustado darle un par de bofetadas, pero estábamos frente a una pantalla y no me voy a rebajar a hacer eso. Un tipo tan ignorante, tan misógino, tan machista ”, añadió.

Magaly Medina comentó la aparatosa caída de Alfredo Adame durante pelea. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUÉ DIJO ALFREDO ADAME TRAS LA PELEA?

Tan solo un día después de envolverse en la polémica por otra pelea, el exconductor de Hoy explicó cuál es su opinión respecto a la violencia y aseguró que no tiene ninguna alteración en cuanto a salud mental, ya que su psiquiatra ya lo ha evaluado.

“Mi psiquiatra -que no tendría que haberla ido a ver -me dijo ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo, de toda la gente que se quiere colgar de ti” , precisó Adame el programa La mesa caliente de Telemundo.

“Es gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo, quieren mis reflectores para hacerse famosos, como Laura Bozzo, el cuate cazafantasmas y 20 más”, añadió.

