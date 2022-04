La caída de Alfredo Adame con música de Coldplay que se volvió viral

Usuarios en redes sociales compartieron un nuevo video de la pelea de Alfredo Adame con la canción "The Scientist" de Coldplay de fondo (Video: Twitter/@LuisValLe_A)

Una vez más, el nombre de Alfredo Adame encabezó las tendencias cómicas en México, pues quien fuera aspirante a candidato para ser diputado federal volvió a protagonizar una pelea pública. Como era de esperarse, en redes sociales se hizo viral el combate y se desataron todo tipo de burlas y memes hacia el actor.

Una de las últimas en volverse tendencia fue un video elaborado por un usuario en el que, además de estar en cámara lenta y en reversa una toma de la pelea, estuvo acompañado por música de Coldplay, el grupo del momento en México por sus conciertos en el Foro Sol de la CDMX.

La edición rápidamente se hizo viral y alcanzó miles de reacciones, pues combinó dos temas actuales y los unió para dar como resultado un video cómico, donde además se observa a detalle la forma en que Adame tropezó con unas sillas y cayó al suelo.

Así es la técnica de pelea de Alfredo Adame que ha utilizado en sus conflictos y que incluso compartió en televisión

El ritmo tranquilo y melancólico de la canción The Scientist fue bien recibido por los usuarios, quienes llenaron de elogios al creador y que incluso llamaron “Obra Maestra”, “Arte” y “Brillante” el resultado, con el actor y presentador mexicano como gran estrella del corto video.

Para seguir la línea irónica de la publicación, entre los tuits que mejor recibieron el video se encuentran frases cómo: “El que hizo este video pudiera ser considerado el genio más importante de la época….”, o incluso reacciones en inglés con el peleador de artes marciales, Bruce Lee, como referencia.

“Lol. He did a lot of ‘Bruce Lee kicks’ lol”, que en español se traduce como “Muchas risas. Hizo muchas patadas de Bruce Lee. Muchas risas”, se leyó en las respuestas al nuevo video viral con música de fondo sobre la caída de Alfredo Adame.

Este suceso se dio luego de un airado intercambio de palabras con el abogado de Carlos Trejo, una de las personas con las que también ha tenido conflictos mediáticos en el pasado, por lo que el ex candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) no se contuvo y se lanzó en su contra.

Las reacciones al video de Alfredo Adame con música de Coldplay (Foto: Twitter)

Entre los movimientos que mayor ruido generó fue su famosa “patada de bicicleta”, una técnica que se volvió viral en el pasado, pues además de implementarla en su última pelea callejera, incluso enseñó cómo utilizarla en un programa de televisión, donde se vistió con un karategui que también se volvió viral en redes.

El actor había convocado una rueda de prensa y, a mitad de la misa, fue interrumpido por Montalvo, quien arremetió contra Adame por no haberse presentado a la famosa pelea pactado en 2019, cuando quedó de realizar un combate público con Carlos Trejo y que había generado mucha expectativa.

Un día después de su caída, Alfredo Adame rompió el silencio y afirmó que habló con su psiquiatra, quien le afirmó que no tiene ningún problema, luego de la nueva pelea que ya fue replicada por miles de usuarios en distintas plataformas.

El actor incluso señaló que “es gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo, quieren mis reflectores para hacerse famosos, como Laura Bozzo, el cuate cazafantasmas y 20 más”, explicó para Telemundo, donde además opinó sobre la polémica reacción de Will Smith a los chistes de Chris Rock en los premios Oscar 2022.

