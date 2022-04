Abogado de Carlos Trejo aseguró que su pelea con Alfredo Adame no fue montaje

La Tecnica De Pelea De Alfredo Adame

En los últimos años, Alfredo Adame ha estado envuelto en la polémica por sus comentarios hacia Andrea Legarreta, su reciente pelea callejera con una pareja y sus constantes enfrentamientos con Carlos Trejo. Cuando parecía que el actor había tomado tregua, volvió a protagonizar una pelea, pero en esta ocasión con el abogado del conocido cazafantasmas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 5 de abril durante una conferencia de prensa que el tapatío ofreció en un recinto de la Ciudad de México con motivo de anunciar un nuevo enfrentamiento entre él y Carlos Trejo, pero las cosas se salieron de control cuando Manuel Montalvo, representante legaabogado del cazafantasmas, lo confrontó desatando su molestía.

Tras lo ocurrido, el video se viralizó en redes sociales, donde algunos internautar criticaron al actor por sus actos violentos mientras que otros se burlaron de la situación debido a que no es la primera vez en que sucede. Entre las opiniones sobresalió la posibilidad de que la pelea no fuera más que un montaje.

Representante legal de Carlos Trejo (Captura de YouTube: Imagen Entretenimiento)

Carlos Trejo y Manuel Montalvo explicaron su versión de los hechos frente a las cámaras del programa De Primera Mano. Para comenzar, el abogado comentó que contrario a los rumores jamás participaría en un espectáculo falso y aseguró que el enfrentamiento fue real.

“No, no es montaje. Yo no me presto a ese tipo de cosas. Ahí lo que pasó fue que Alfredo expuso lo que en su mente sucede y después le dio el uso de la palabra a los abogados del empresario, ellos decían que incluso Alfredo ya está firmado”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, el presentador citó a los medios para anunciar que se retomaría la pelea que hace algunos años había concordado con el oriundo de la Ciudad de México.

La burla de Chumel Torres a Alfredo Adame tras su nueva caída (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Tras escuchar esa información, el abogado pidió el uso de la palabra para negar el enfrentamiento porque tanto él como el cazafantasmas lo desconocían. También aprovechó la oportunidad para defender a su cliente y hablar sobre por qué no se llevó a cabo la pelea que ya habían programado cuando ambas partes estaban de acuerdo.

“El señor Alfredo me empieza a insultar entonces ahí es en donde yo digo: ‘El que no ha ido a las peleas eres tú, el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella ¿qué hiciste? no hiciste nada, y luego ya no te presentaste el día de la pelea’ [...] era lo que yo le estaba reclamando, que el farsante es él”, comentó Manuel Montalvo.

De acuerdo con su versión, un par de personas hallegadas al intérprete de 63 años se acercaron para pedirle que guardara silencio, incluso una mujer habría tratado de taparle la boca con una mano, pero no se dejó.

Foto: Captura de Twitter

“Que triste que se dio la situación, pero el señor se me deja venir entonces yo agarré, me quité mis lentes y dije: ‘Yo me voy a defender’”, agregó. “No es una coreografía”, reiteró ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que fuera un montaje: “Creo que lo hubiera hecho con una persona pública, yo no soy una persona del medio”.

Carlos Trejo intervino en la entrevista para contar que previo a la conferencia de presa recibió mensajes con palabras altisonantes por parte de una persona del equipo de Alfredo Adame. El cazafantasmas no quiso revelar el nombre y tampoco mostró pruebas

“Amenazando que fuera, que no fuera cobarde, que tarde o temprano me lo iba a topar, o sea, ya era amenazante. Emito el nombre para que no le demos fama, pero yo le dije: ‘Mira, te voy a pedir un favor, creo que tu y yo nos tratamos con educación y tu eres una dama, contigo yo jamas, en la vida, haría algún tipo de negocio’”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: