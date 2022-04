De vuelta al barrio: Samuel Sunderland, actor que dio vida a ‘Pedrito’, se mudará a Estados Unidos para estudiar

Samuel Sunderland se va a estudiar fuera del Perú. (Foto: Instagram)

Le dijo adiós al Perú. Samuel Sunderland se convirtió en uno de los jóvenes actores más queridos de la pantalla chica por interpretar a ‘Pedrito’ en la serie de América Televisión, De vuelta al barrio. A través de sus redes sociales, el joven de 18 años comunicó que se mudará a otro país.

Como se recuerda, hace solo unos meses atrás, el artista celebró con sus amigos más cercanos su mayoría de edad, aunque en ese momento no había comunicado cuál eran sus planes a futuro, por lo que su última publicación sorprendió a muchos.

Samuel Sunderland ingresó a la telenovela cuando todavía era un niño, por lo que muchos lo vieron crecer en las pantallas. Asimismo, se hizo amigos de grandes actores y jóvenes promesas de la actuación cuando participó en dicha serie.

En su cuenta de Instagram, el popular ‘Pedrito’ dio a conocer que tuvo una fiesta de despedida y publicó algunas fotos del agasajo que recibió. En otro momento contó que próximamente volará a Los Ángeles, California, para empezar a estudiar.

“ Una gran forma de despedir una gran etapa de mi vida. Estas fotos las tomamos en mi fiesta de despedida, pues me mudo. Muchos, por no decir todos, no lo saben hasta ahora, pero esta semana me mudo a vivir y estudiar a Los Ángeles ”, posteó.

En otro momento Samuel Sunderland agradeció a todas las personas que estuvieron siguiendo su carrera como actor en el Perú, pero ahora desea aventurarse en una nueva etapa, el cual estaría ligado a la música.

“Gracias a todos por acompañarme en este gran camino, ahora me toca aventurarme y probar por otro lado. Haré todo lo posible por mantener el contacto en las redes, y espero que no me olviden. Pase lo que pase, Perú siempre será mi hogar. Gracias Totales ”, sostuvo el actor.

Los mensaje de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y lo felicitaron de manera inmediata, además que los actores con los que trabajó también le desearon mucha suerte en esta nueva etapa de su vida.

Samuel Sunderland se despidió del Perú. (Foto: Instagram)

DIRIGIÓ CORTOMETRAJE

Samuel Sunderland busca abrirse un camino en el mundo de la dirección de cine, por lo que grabó “Puñalada”, un cortometraje escrito y dirigido por él mismo, luego de su debut como director en el último capítulo de la exitosa serie web “Atrapados”.

“Estoy nervioso y muy emocionado con este proyecto. Si bien no es mi primer corto, es la primera vez que voy a dirigir uno escrito por mí y con más actores involucrados . Ya conozco al equipo de producción por la serie ‘Atrapados’ que nos fue súper bien, así que sé que a este también le irá igual y espero que sea el inicio de algo aún más grande”, comentó el actor en un comunicado de prensa.

¿EN QUÉ PRODUCCIONES HA ACTUADO?

Samuel Sunderland ha participado en películas como “Guerrero” (2016), “Gemelos sin cura” (2017) y “Sí, mi amor” (2019). Escribió y dirigió su primer cortometraje “Distancia” (2020) que cuenta con más de 50 mil vistas en YouTube.

SEGUIR LEYENDO: