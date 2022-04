Magaly Medina a favor de manifestaciones contra Pedro Castillo: “Estamos hartos de quien nos gobierna”

Magaly Medina saluda manifestaciones contra Pedro Castillo. (Foto: Captura de ATV)

Magaly Medina reapareció en Magaly Tv: La firme tras las masivas protestas que hubieron contra el gobierno de Pedro Castillo el último martes 5 de abril. La popular ‘Urraca’ saludó la manifestación ciudadana que se convocó ante las últimas decisiones que tomó el mandatario peruano.

Asimismo, la polémica periodista se disculpó con su público por no salir al aire, indicando que la cobertura de la marcha era más importante en ese momento. De otro lado, indicó que el Perú no tiene un líder que pueda resolver los conflictos sociales.

“Ayer el país estaba en un estado de jaque, una gran manifestación cívica y ciudadana por las calles desiertas de Lima, rompieron la paz y tranquilidad de una Lima y de una país cansado, convulsionado y alborotado. La protestas sociales están a la orden del día porque vamos sin rumbo, no tenemos un gobierno que lidera está situación ”, comentó.

Magaly Medina también criticó a los delincuentes que se infiltraron en la marcha para provocar disturbios que dañaron diferentes negocios locales del centro de Lima, pues muchos de los que asistieron lo hicieron de manera pacífica.

“Lo que vemos a cada paso es caos y desestabilización, por supuesto que la marcha de ayer, a la que saludo, estuvo manchado por estos malos elementos, vándalos y delincuentes que aprovecharon esta situación y distorsionaron lo que era un pedido, un sentimiento de muchos ciudadanos y de casi la mayoría del pueblo peruano, que ya no queremos seguir, estamos hartos de quien nos gobierna, estamos fastidiados con esa situación, que toda suba y no podamos ir a un mercado porque no nos alcanza la plata ”, añadió.

En otro momento, la ‘Urraca’ cuestionó duramente a todas aquellas personas que llamaron a votar por Pedro Castillo en su momento, pidiéndoles que asuman su responsabilidad y que ahora no se sumen a los ciudadanos que se encuentran indignados con el actual gobierno.

“Los más desatendidos votaron por este cambio. Ahora los que propusieron, los que propiciaron que mucha gente votar por este gobierno, ahora lo critican. Que tal conchu**, si tú mismo propiciaste debido a este antifujimorismo tan exacerbado en nuestra sociedad . Ahora son los que critican”, dijo.

“¿Qué esperaban? No me digan que no sabían lo que se venía. Todas las cabezas pensantes sabíamos lo que se venía por lo menos a lo que a medios de comunicación se refiere. Pero lo que hay que definitivamente condenar es el vandalismo y la delincuencia”, añadió.

Finalmente Magaly Medina indicó que si las protestas volvían a las calles su programa iba a dar pase a los noticieros de su canal; sin embargo, mientras esto no suceda, ella volverá con todo lo relacionado al mundo del espectáculo ya que su deber es entretener al televidente.

Magaly Medina explotó contra las personas que votaron por Pedro Castillo y ahora critican su gobierno.

