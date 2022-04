Otra pelea fallida de Alfredo Adame: se cayó al tratar de patear al abogado de Carlos Trejo

Alfredo Adame terminó en el suelo al tratar de dar una patada (Captura pantalla)

Una conferencia de prensa con Alfredo Adame como protagonista se transformó en una nueva batalla para el actor, aunque -de nueva cuenta- los resultados no fueron los mejores para él.

Adame se encontraba hablando con medios de comunicación en un restaurante, cuando fue interrumpido por el abogado de Carlos Trejo, el famoso “cazafantasmas” con el que el actor ha tenido un enfrentamiento público desde hace años.

El abogado, de apellido Montalvo, acusó a Adame de haber sido él quien no se presentó a la famosa pelea que tendría lugar en 2019.

Como se recordará, Adame y Trejo habían pactado un enfrentamiento público que atrajo los reflectores de toda la prensa del entretenimiento en México.

En julio de 2019, Adame y Carlos Trejo protagonizaron una pelea en plena conferencia de prensa (Cuartoscuro)

Sin embargo, el encuentro jamás llegó a realizarse porque en la conferencia de prensa de aquella batalla, Trejo arrojó una botella de agua a Adame y éste terminó con un golpe debajo del ojo.

En la nueva discusión, Adame volvió a ser objeto de burlas, pues aunque los videos del momento lo muestran levantarse enfurecido de su lugar e ir en contra del abogado, no alcanzó a golpearlo como esperaba.

Todo se desató porque Adame aseguró a los medios que la pelea no se había llevado a cabo por las exigencias de Trejo.

“Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar”, aseguró. “Pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera”, añadió.

Adame y Trejo tienen problemas desde hace años (Fotos: Infobae México)

Sin embargo, Montalvo se levantó de su asiento y gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”.

Adame se levantó de su asiento y se dirigió contra él, pese al intento de otras personas por detenerlo. Parece que el actor trató de aplicar su técnica de la “patada de bicicleta”, la misma que usó en su famosa pelea callejera.

Sin embargo no alcanzó a conectar al abogado y, al tratar de pasar entre las sillas del restaurante, terminó tropezándose y en el suelo, por lo que tuvo que ser ayudado por otras personas para levantarse.

Por supuesto, las burlas y los memes se desataron de inmediato, aunque el “Cazafantasmas” aún no se pronuncia sobre la nueva pelea fallida de su enemigo.













*Información en desarrollo