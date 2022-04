River Plate no viajará a Lima para enfrentar a Alianza Lima por toque de queda decretado por el gobierno

River Plate no viajaría a Lima para enfrentar a Alianza Lima por el toque de queda en el país.

A un día del partido entre Alianza Lima y River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores 2022, los ‘Millonarios’ no viajarían a Lima por el toque de queda decretado por el presidente Pedro Castillo. De esta forma, el debut copero de los ‘blanquiazules’ deberá esperar un poco más para jugar la primera fecha del torneo internacional.

Según informó ESPN, Marcelo Gallardo y compañía quieren evitar lo que sucedió el año pasado cuando viajaron a Colombia. En primera instancia, la Conmebol pretendía cambiar la sede del compromiso, no obstante, lo más probable es que se reprograme con fecha a confirmar. “El vuelo de hoy de River Plate está en pausa, no tienen confirmado que viajen a Lima”, señaló un periodista argentino.

Sin embargo, también mencionó que esperará el anuncio oficial de Conmebol, tanto para el duelo de los ‘blanquiazules’ como para el de Sporting Cristal, que debe enfrentar este martes a Flamengo en el estadio Nacional y aún no hay un comunicado que mencione cómo se resolverá. Recordemos que el cuadro brasileño ya se encuentra an Lima. Según pudo conocer Infobae, el cuadro argentino no viajará a Lima y partido será reprogramado.

Alianza Lima y River Plate debían enfrentarse este miércoles 06 de abril desde las 07:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima. El compromiso se jugaría con público en las gradas y aún no se han vendido en su totalidad los tickes. Recordemos que para este cotejo solo se permitirá el 80% del aforo de espectadores por las restricciones del COVID-19. Además, el lunes por la noche el Ministerio del Interior brindó las garantías para el cotejo. Esto fue horas antes del anuncio del presidente Pedro Castillo.

El cuadro argentino tiene planeado viajar a la 1:50 p.m. (hora peruana) a Lima.

TOQUE DE QUEDA EN LIMA Y CALLAO

El presidente Pedro Castillo decidió declarar toque de queda para todo Lima y Callao este martes 5 de abril tras un breve mensaje que dio a la Nación ante la ola de protestas y desborde popular que se vive en el Perú desde la semana pasada y que se agudizó con el paro de transportistas, cuyos gremios bloquearon las principales carreteras y vías que comunican a la capital con el interior del país y se enfrentaron violentamente a la Policía Nacional.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 025-2022-PCM, desde las 02:00 horas hasta las 23:59 horas del día martes 5 de abril de 2022 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.

Mensaje a la Nación de Pedro Castillo donde decreta toque de queda.

LA ÚLTIMA VEZ QUE RIVER VINO A LIMA

River Plate volverá a visitar Lima como en septiembre del 2020, cuando compartió el grupo D de la Copa Libertadores con Deportivo Binacional. Aquella vez el ‘Poderoso del Sur’ no consiguió los permisos para jugar en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca y el partido se llevó a cabo en el Nacional. El resultado fue una goleada 6-0 a favor de los argentinos. Lucas Pratto marcó dos goles.

EL ÚLTIMO ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE EN LIMA

La última vez que se cruzaron en un torneo organizado por Conmebol en Lima fue en marzo del 2019 y terminó en empate (1-1). Alianza Lima comenzó ganando con un gol de José Manzaneda a los 31 minutos y cuando estaba a poco de lograr una victoria histórica, apareció Cristian Ferreira a los 96′ para marcar la igualdad.

