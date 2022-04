Mónica Cabrejos se refirió a Martín Arredondo: “Tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona”

Mónica Cabrejos se refirió a Martín Arredondo, con quien trabajó hace muchos años. (Foto: Panamericana TV/ Willax TV)

Mónica Cabrejos se presentó en el set de Magaly Medina para presentar su libro Mujer Pública, además de referirse a ciertos pasajes de su lectura, donde cuenta que sufrió acoso sexual de parte de un productor. Aunque no quisó confirmar si Martín Arredondo era su supuesto acosador, la conductora de Al Sexto Día aclaró que si se “puso la corona” es porque así debe tener la consciencia.

En principio, Cabrejos que reiró a la presentadora de Magaly TV La Firme que su fin al no nombrar a sus agresores no era ‘marketearse’, sino contar su historia. Cabe recordar que en el libro también cuenta que fue víctima de abuso sexual.

“El libro se está vendiendo muy bien, entiendo que hay mucha tensión. Este libro esta claramente impregnada desde mi visión y experiencias en el Perú... siendo una mujer pobre, afrodescendiente y una mujer que no se ajusta a los estereotipos de la sociedad. Es mi visión netamente... los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque sino se convertiría en una denuncia y las denuncias no se hacen en los libros”, indicó la periodista.

Mónica Cabrejos esperará que la Fiscalía abra una investigación. (Foto: Instagram)

Asimismo, se refirió a Martín Arredondo, quien se presentó en Amor y Fuego para aclarar que él no era protagonista de la obra de Mónica y que nunca acosó a quien era su compañera de Enemigos Públicos. Sin embargo, la escritora aclaró que nadie lo ha mencionado y no entiende por qué se siente aludido.

“Quien se pone la corona solo es quien tiene la consciencia sucia. El programa Enemigos Públicos tuvo dos etapas, en una fue Martín Suyón, que yo considero un amigo personal, y la siguiente etapa fue productor Martín Arredondo. Martín Suyón no salió a chicotearse y decir ‘yo soy el protagonista de esta historia’... salió Martín Arredondo y solo se sentó y se adjudicó la corona de protagonista cuando no hay ningún nombre”, remarcó Mónica Cabrejos.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en preguntarle directamente si Martín Arredondo era quien la había acosado cuando trabajaba en Enemigos Públicos, a lo que la morocha respondió: “En este momento no podría decirlo proque tú no eres una institución pública. (...) No puedo asegurar una cosa así, han pasado 12 o 13 años que yo he trabajado con él”.

Sin embargo, no dudó en revelar cuál era el concepto que tiene hacia él. “No tengo una buena relación con él, tengo un muy mal concepto de él, tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona, no puedo aseverar que él es el protagonista del capítulo, aunque él mismo haya salido a sentarse” , señaló la conductora de TV, quien aclaró que en ningún momento contesto “no sé” a Magaly. “He dicho que no puedo aseverarlo en televisión porque eso es un delito. Y yo no soy tan buen escondiendo los delitos”, dijo.

Mónica Cabrejos se refirió a Martín Arredondo: “Tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona”. (Video: ATV)

En otro momento, la exvedette aseguró que durante el tiempo que estuvo trabajando en Enemigo Públicos se sintió “acosada porfesionalmente y sexualmente”.

“Sí me he sentido acosada, maltratada, humillada. Era un espíritu de grupo, donde lamentablemente no encajaba porque tengo una forma de ser distinta. Soy bastante defensora de mi punto de vista y por más que me digan que me calle, no lo hago. Digo lo que pienso respecto a todo“, indicó Mónica ante la pregunta de su entrevistadora.

¿CÓMO SE DEFENDIÓ MARTÍN ARREDONDO?

Martín Arredondo se presentó en el programa Amor y Fuego para aclarar que no era protagonista de una de sus historias en el libro “Mujer Pública”, de Mónica Cabrejos. Como se recuerda, la escritora señaló en su obra que fue acosada sexualmente por un productor de televisión de un programa nocturno donde trabajaba. De inmediato, salió a la luz el nombre de Martín Arredondo, puesto que ambos trabajaron juntos en Enemigos Públicos. En medio de estas especulaciones, el periodista rompió su silencio en el espacio de Willax TV.

“Yo niego tajantemente todo lo que se insinúa y todo lo que yo pueda decir es tan sensible que puede afectar el testimonio de una persona. Lo que me queda ante este testimonio que es delictivo, involucrando mi nombre, me someto a todas las pericias (en una futura investigación)”, aclaró a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, indicó que no tenía intención enviarle una carta notarial para que se retracte. “Qué hago haciendo una advertencia... ‘que te voy a denunciar por difamación’... ¿qué hago? Si finalmente ya está dañada mi imagen, no existe un ejercicio en el cual yo pueda reconstruirme ahora, ya está tirado el tema”, dijo.

Ex productor de Enemigos Públicos rechazó tajantemente haber acosado sexualmente a Mónica Cabrejos como ella dio a conocer en su libro.

