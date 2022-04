Gisela Valcárcel rechaza el toque de queda impuesto por Pedro Castillo: “Apresurado y sin sentido”

Gisela Valcárcel se pronunció en contra del toque de queda decretado por Pedro Castillo en su mensaje a la Nación. (Foto: GV Producciones)

Como ya tiene acostumbrado a sus seguidores, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para dar a conocer su sentir sobre los últimos acontecimientos del país, especialmente ahora que el presidente Pedro Castillo ha decretado un toque de queda en Lima y Callao debido a la radicalización de la protesta de transportistas en diversas zonas del país por el alza de combustible.

Este lunes 4 de abril, casi a la medianoche, el mandatario emitió un mensaje a la Nación para anunciar la inamovilidad social desde las 02:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril. Esto con el fin de restablecer la paz y el orden interno debido a las manifestaciones que se han registrado en diversas zonas del país.

Sin embargo, esta medida no fue del agrado de diversos artistas peruanos, quienes se pronunciaron mediante sus plataformas para expresar su rechazo. Una de ellas fue la popular ‘Señito’, quien aseguró que un toque de queda no es la solución apropiada para enfrentar una crisis política.

“Desproporcionada la medida, apresurada y sin sentido” , escribió en un inicio Valcárcel en su Twitter. Luego, agregó: “A ver, cuando las órdenes no se entienden generan frustración y rebeldía. ¿Es eso lo que en el fondo se busca? ¿Qué hay detrás de la medida tomada por el gobierno”.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Horas antes, la dueña de GV Producciones se refirió a las declaraciones del mandatario, en las que pedía una oportunidad a la población para gobernar por los siguientes cinco años. “Los sueños deben motivar a todo el equipo, maestro Pedro Castillo. Si usted realiza su sueño, le está pidiendo al pueblo que muera, solo para que usted tenga una oportunidad ”, escribió Gisela.

“El dólar está bajando, los que conocen algo de economía saben que en un país como el nuestro esto podría ser llamado ‘milagro’, pero la verdad es que el dólar baja cuando hay ingreso de dólares. Pregunta. ¿Están ingresando tantos dólares por la minería o...? ¿Extraño, no?”, detalló en otro tuit.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

LE DA LA RAZÓN A LOS MANIFESTANTES

Pese a las protestas que se vienen suscitando desde el 28 de marzo como parte del paro de transportistas, la figura de América TV aseguró que esto servirá para que las cosas cambien a futuro, ya que “el pueblo siempre tiene la razón”.

“Paros, descontento e indignación, así empieza la semana en Perú. Lo que puede empeorar todo es ver a Martín Vizcarra seguir engañando y a Francisco Sagasti diciendo lo que ahora se podría hacer. Basta el pueblo ha salido y seguro las cosas van a cambiar, el pueblo siempre tiene la razón ”, escribió en Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que la ‘Señito’ ya se había pronunciado días antes, refiriéndose directamente al gobierno de Castillo: “ Un país dividido no verá crecimiento, puede que sobreviva pero no crecerá. Cuando en la familia hay peleas como hay entre los peruanos y cuando en la casa vivimos agresiones como las que se ven en nuestro país, esas casas están destinadas a perderlo todo, eso es lo que sucede en nuestro Perú. Hace rato peleamos como enemigos y hemos votado en contra de Fujimori y a favor de un hombre que no imaginaba que sería Pdte”, señaló el pasado 2 de abril.

“¿Cómo nos puede ayudar si él necesita ayuda? ¿cómo lo haría? Toca ahora pedir sabiduría y dejar de agredirnos”, concluyó la presentadora de televisión.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

