Mónica Cabrejos se encuentra dispuesta a revelar el nombre de su agresor si la Fiscalía abre una investigación

Mónica Cabrejos esperará que la Fiscalía abra una investigación. (Foto: Instagram)

Mónica Cabrejos ha relatado pasajes desconocidos sobre su vida íntima en el último libro que ha publicado. La conductora de Al Sexto Día sorprendió a más de uno al revelar que sufrió de abuso sexual en su cumpleaños número 45. Aunque no dio a conocer el nombre de su agresor, ella señaló en una entrevista con El Comercio que se encuentra dispuesta a hablar si la Fiscalía inicia una investigación de oficio.

“ Si una fiscalía hace una investigación de oficio, yo estoy dispuesta a decir el nombre de la persona. Sería una gran lección, no solamente para mí, sino para todas las mujeres ”, dijo.

Asimismo, la escritora contó que cuando sucedieron los hechos ella no se acercó a una comisaría a denunciar los hechos debido a que no contaba con pruebas, pues el examen de orina que se realizó para saber si había sido drogada salió negativo.

“No podía hacer absolutamente nada porque no tenía pruebas. Tenía la esperanza de que esa muestra de orina sirva como prueba, pero no fue así, y hasta ahora no tengo nada”, comentó.

De acuerdo a sus declaraciones, luego de la violación sexual que sufrió, Mónica Cabrejos pasó las primeras 24 horas intentando buscar pruebas para delatar a su agresor, pero lamentablemente no encontró nada y la muestra de orina que tenía en un frasco de café no fue aceptado por el laboratorio.

“Al llegar a Lima fui a un laboratorio, pero se negaron a recibirme la muestra de orina que llevé, me dijeron que debían cerciorarse de que era mía, debía ser tomada por ellos. Dos días después regresé por el resultado y este fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. Salió negativo porque esa droga solo dura seis horas en el cuerpo ”, precisó.

En otro momento, Mónica Cabrejos señaló que otras artistas también han escrito libros denunciando la violencia sexual que sufrieron; indicando que a ellas sí les creyeron, mientras que a su confesión le han restado importante, llegando incluso a cuestionarla.

“Otras artistas han escrito libros para denunciar temas de violencia sexual y les han creído de lleno. Por ejemplo, nadie puso en tela de juicio la agresión que sufrió Emilia Drago, alguien a quien quiero mucho . Sobre mi historia han dicho que es mentira, que no sucedió”, comentó.

VIVIÓ DUROS MOMENTOS POR LA MUERTE DE SU MAMÁ

Mónica Cabrejos también relató un pasaje bastante triste de su vida, cuando su mamá enfermó de cáncer y no tuvo el dinero suficiente para que puedan tratar su enfermedad. Ella lamentablemente terminó muriendo, por lo que tomó la decisión de realizar fotos semidesnuda para poder pagar el ataúd de su progenitora.

“Qué opción tenía porque, además, estaba endeudada hasta el siguiente año. Vivía de adelantos. La muerte de mi mamá me cambió la vida para siempre. A ella no la mató el cáncer, la mató el exceso de indiferencia y la falta de recursos económicos para costear su enfermedad . No podía llevarla a una clínica porque ganaba sueldo mínimo. Eso me llenó de ira. Estaba molesta, fue un golpe muy duro, vi de cerca lo inhumano que puede ser el mundo”, añadió.

Mónica Cabrejos contó que durante el confinamiento del 2020, un amigo que conoce hace varios años la drogó y abusó de ella en una casa de Asia.

