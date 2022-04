Mauricio Fernandini estalla contra Pedro Castillo por inaugurar colegio en Tumbes en lugar de estar en Huancayo

Mauricio Fernandini contra Pedro Castillo. (Foto: Instagram/ Andina)

Mauricio Fernandini no dudó en expresar su molestia contra Pedro Castillo por viajar a Tumbes para inaugurar un colegio mientras que continúa la incertidumbre en Huancayo, donde desde hace varios días se vive un paro de transportistas de carga pesada, quienes vienen reclamando en las calles por el incremento de los combustibles y la canasta básica regular.

Esta situación ha perjudicado económicamente tanto a los transportistas como a los agricultores y a los consumidores, ya que los principales productos se encuentran desabastecidos y con precios altos.

“El Presidente Pedro Castillo está en Tumbes mientras que en Huancayo se confirma la muerte de 4 personas. Una de ellas un maestro. Optó por inaugurar un colegio en el norte. Lejos de dolor que ha enlutado a 4 familias”, escribió el conductor y periodista en su cuenta de Twitter, logrando el respaldo de sus seguidores.

Cabe resaltar que aunque este gremio decidió darle una tregua de cinco días al gobierno de Pedro Castillo, los productos siguen sin llegar a sus destinos, provocando que se eleven los precios o que haya escasez en los mercados.

Mauricio Fernandini publica post contra Pedro Castillo.

MÓNICA SÁNCHEZ Y BRUNO PINASCO SE PRONUNCIAN

Mauricio Fernandini no es el único que se ha pronunciado sobre esta situación, también lo ha hecho Mónica Sánchez, quien en su red social escribió: “Al pueblo se le respeta. No se le miente, utiliza, manipula o desprecia según la conveniencia. Basta ya de tanto olvido”, adjuntando el hashtag #ParoEnJunin.

Bruno Pinasco es otra de las figuras que ha arremetido contra Pedro Castillo y su discurso sobre el alza de precios. El mandatario señaló que esto se debe a la invasión de Rusia a Ucrania.

“El incremento de precios del combustible no es culpa del Gobierno, ya que se debe a factores externos como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y no podemos intervenir en el control de precios, porque en este país, su economía es un modelo social de mercado”, fueron las palabras de Castillo, las cuales lograron la reacción del conductor de TV.

A través de su red social, la figura de América TV compartió un post donde un usuario hace un comparativo de cuánto han aumentado los precios desde que inició el periodo del actual presidente. En esta publicación se puede ver que los insumos ahora cuestan el doble del valor real.

“Pero dice que la culpa es de Rusia”, escribió el presentador, agregando una carita de risa.

Bruno Pinasco se refiere al alza de precios.

HUANCAÍNOS PIDEN A PEDRO CASTILLO NO VICTIMIZARSE

Los pobladores de Huancayo coincidieron en que el jefe de Estado se está victimizando en lugar de solucionar los verdaderos problemas que aquejan al Perú. Entre sus reclamos, subrayaron que el alza de precio “solo beneficia a un sector del país, mientras ellos se quedan sin plata para comprar”.

“El pueblo ya se levantó. Lo estamos haciendo por las causas justas. El agro es vida, el agro es salud. Si la costa no hace caso, se queda sin comida. Huancayo no va a soltar comida para la costa. No hay plata para comprar, todo sube. El rico se lleva todo, y nosotros nada”, dijo un manifestante a Canal N.

Mientras que otro ciudadano comentó que Castillo se está olvidando de las personas que lo eligieron presidente. “Acá nos estamos pelando de frío, muriendo de hambre, por nuestros principios y derechos, pero el señor presidente Pedro Castillo se olvidó que esta gente de acá los puso en el poder y nos da la espalda”, precisó.

