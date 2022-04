Usuarios denuncian presuntos saqueos en diversos mercados de la capital tras paro de transportistas

Desde que se dio a conocer los diversos desmanes que se han suscitado tras el paro de transportistas de este lunes, algunos usuarios en redes sociales han denunciado a través de las plataformas que en los mercados de sus zonas han ocurrido intentos de saqueos.

Como se recuerda, a nivel de varias regiones del país, se está acatando un paro en todas las modalidades de este sector. Incluso han boqueado carreteras e impedido el pase de vehículos que transportabas a pasajeros rumbos a sus centros laborales.

A través de Twitter e Instagram algunos usuarios denunciaron que grupo de personas intentaban entrar a los centros de abastos para saquear los puestos.

Mercado Edén en Surco

Según compartió un cibernauta, las puertas del mercado Edén en el distrito de Surco, tuvieron que ser cerrados de manera abrupta por la presencia de un grupo de personas que intentaron entrar a la fuerza para llevarse alguna mercadería.

En las imágenes compartidas en la cuenta de El Foco, en Instagram, se puede observar la desesperación y lsa vendedoras ante este intento.

Intentan saquear mercado de abastecimiento en el distrito de Surco

Mercado San Genaro en Chorrillos

La misma situación sucedió en el mercado San Genaro en el distrito de Chorrillos, cuando intentaron ingresar de manera intempestiva al conglomerado mercado de esta zona de Lima Sur. En el video compartido por el diario El Progreso, se puede observar la preocupación de los comerciantes y personas que se encuentran dentro del establecimiento.

Para evitar que un grupo de personas ingresarán al mercado San Genaro en Chorrillos, decidieron cerrar las puertas del centro de abastos.

Mercado Magdalena

Lo mismo han reportado los usuarios de las redes sociales en e distrito de Magdalena. Resulta que un grupo de personas intentaron ingresar a la fuerza a los diversos establecimientos que se encuentran en esta zona. Sin embargo, la policía logró dispersarlos y así controlar a la gresca que ponía en riesgo a los comerciantes y transeúntes.

Pese a las imágenes compartidas en las redes sociales, la municipalidad del distrito envió un comunicado, expresando que no hay intento de saqueo y lo que se observa en las imágenes corresponden a la intervención de personas que intentaron generar alarma y confusión en la zona comercial del distrito.

En el distrito de Magdalena se registró un intento de saqueo en el mercado principal.

ALCALDE DE LIMA PIDE A PEDRO CASTILLO ADELANTAR ELECCIONES

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra y rechazó toda la problemática actual de los saqueos, manifestaciones y bloqueos de vías en Lima Metropolitana y Provincias. El burgomaestre le hizo un llamado a Pedro Castillo para que tome medidas de inmediato para continuar con estos desmanes que está golpeando fuertemente a la capital tras el paro de transportistas.

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas de los peruanos, ¿qué espera?”, expresó el burgomaestre a través de Twitter.

Cabe mencionar que la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó a una paralización nacional en todos los servicios de transporte para este lunes 04 de abril. El presidente de esta agrupación, Geovani Diez, sostuvo que la convocatoria surge a raíz de las expresiones de Pedro Castillo en donde asegura que el paro de transportistas de carga pesada, que se inició el pasado 28 de marzo, estaba siendo manipulado por organismos que buscan desestabilizar el país y que además habrían recibido un dinero para ello.

“Se está llamando a todas las bases en todas las modalidades de transporte. Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas que estaban indecisos, tomen esa decisión. No habrá transporte público, turístico, taxis, autos colectivos, mototaxis y, en algunas regiones, el fluvial. Todos ellos están en pie de lucha, van a paralizar sus actividades. En los casos que se pueda, habrán marchas pacíficas con las cuales nos movilizaremos en todas las partes del Perú”, añadió.

