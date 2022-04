Jorge Muñoz culpa a Pedro Castillo del desgobierno en el Perú y le exige adelantar elecciones: “¿qué espera?”

Jorge Muñoz afrontará mañana 12 un pedido de vacancia en su contra.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, usó sus redes sociales para criticar la labor y culpar del desgobierno que se vive en el Perú al presidente Pedro Castillo, quien hasta el momento no le hace frente al paro de transporte que se ha radicalizado en Lima y en interior del país, además de otras acusaciones que involucran al mandatario.

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas de los peruanos, ¿qué espera?”, escribió en Twitter.

Alcalde Jorge Muñoz critica a Pedro Castillo

Este pedido de adelanto de elecciones se da en medio de una crisis social debido al paro de transportes que se inició el lunes 28 de marzo y que el fin de semana pasado se radicalizó en Huancayo, cuna de Perú Libre, partido de Castillo Terrones.

Esta protesta dejó cuatro personas fallecidas y varias zonas de Huancayo afectadas por los saqueos y violento enfrentamiento entre policías y transportistas que exigían una serie de pedidos, que tras varias horas de conversación con los ministros en una mesa de diálogo llegaron a acuerdos y decidieron dar una tregua de cinco días al gobierno para el cumplimiento de sus demandas.

Hace unas semanas, el alcalde Muñoz sostuvo que el gobierno no tiene norte y que en estos primeros meses de Castillo en el poder no tiene capacidad e integridad.

“Esto claramente quiere decir que estamos en un Gobierno que no se ha parado en sus dos pies lo cual hace que este sector del ejecutivo no tenga Norte lo cual es muy preocupante”, agregó.

Foto: Twitter.

En esa misma línea, el alcalde de Lima indicó que son estos momentos de crisis en donde debe aprovecharse para resarcir los errores y avanzar con una visión al futuro.

“Creo que las crisis son oportunidades, son cosas donde se pueden revertir situaciones. Desde aquí hago un llamado al presidente Pedro Castillo para que convoque a los mejores cuadros para salir adelante de esta crisis, porque esta es una crisis severa. Si él no se ha dado cuenta que estamos en una crisis y no se soluciona ahora, va a traer consecuencias muy severas más adelante por eso el llamado a corregir y solucionar esta situación”, expresó el burgomaestre.

PARO DE TRANSPORTISTAS

Pedro Castillo, si bien se salvó de ser vacado por el Congreso de la República, el descontento popular por el incremento de precios de la canasta básica familiar, combustibles y otros problemas han llevado a varios gremios de transporte a acatar un paro nacional por 48 horas.

Hoy desde muy temprano, el caos y violencia se apoderaron del país, piquetes de huelga bloquearon varios kilómetros de la Carretera Central, la vía Manchay-Cieneguilla y la Panamericana Norte.

En el interior del país, diversos tramos de la Panamericana Sur fueron bloqueados por trabajadores agrarios que se sumaron a las protestas de los transportistas.

En Piura, Trujillo, Cusco, Ucayaly y Lambayeque también se registraron restricciones, mientras decenas de unidades de transporte aún permanecen varados.

SEGUIR LEYENDO