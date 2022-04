Christian Cueva reveló lo que siente ante la posibilidad de enfrentar a Dinamarca y Francia en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Reuters)

La selección peruana sería parte del Grupo D del Mundial de Qatar 2022 si es que logra clasificar al certamen a través del repechaje en junio próximo y el mediocampista de la blanquirroja Christian Cueva se refirió a los posibles rivales de la serie.

El Grupo D lo conforman hasta el momento Francia, Dinamarca y Túnez a falta de la definición de la repesca mundialista entre Perú y el ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos en la definición de la fase 4 de la Confederación Asiática de Futbol (AFC)

En el caso que Perú clasifique al Mundial volvería a jugar con Francia y Dinamarca tal como ocurrió en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Tras el sorteo de los grupos del Mundial de Qatar 2022, despertó gran expectativa en los peruanos la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Dinamarca y se recordó el penal fallado por Christian Cueva sobre el final del primer tiempo del partido que terminó con una derrota para la bicolor.

Christian Cueva fue consultado sobre sus sensaciones y en primera instancia aseguró que no vio el sorteo del Mundial, y, además, fue cauto al precisar que todavía falta un superar el partido del repechaje del próximo 13 de junio en Doha.

“No (es una revancha). Para mí es una oportunidad que Dios me da. No lo tomó como una revancha, o quizás veía así las cosas como una revancha, pero con el tiempo siento que realmente la vida es de oportunidades, mientras hay vida, hay oportunidades. Para mí es una oportunidad, pero primero estar en mi selección y poder dar lo mejor, y este partido que falta es la oportunidad más importante que tenemos y más corta. Después, Dios sabrá cual es el destino final para nosotros. Tengo toda la fe puesta en Dios en que vamos a estar en este mundial”, afirmó Christian Cueva en declaraciones a Gol Perú.

Si Perú clasifica al Mundial de Qatar 2022 integraría en Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez

En otro momento, Christian Cueva se refirió a las condiciones climáticas de Doha, Qatar, ciudad en la que se disputará el repechaje mundialista. El mediocampista analizó el duelo decisivo y compartió su experiencia desde su club Al-Fateh de la Primera División de Arabia Saudita.

“Ya cuando uno va a la guerra, tiene que ir con todo y donde sea, donde nos toque. De hecho, es un clima duro y complicado. En el tiempo que estoy allá, un año y medio, la temperatura llega a los 40° grados (centígrados) o 45°, yo he jugado a esa temperatura. André Carrillo conoce mucho más, yo estoy a dos horas en auto a Doha, Qatar, desde la ciudad en que está mi club. No le prestamos atención a donde nos toca jugar o el clima en donde tenemos que jugar porque ya estamos aquí y Dios lo quiso así. Hay que disfrutarlo, tomarlo con responsabilidad y poner los pies en la tierra. Aún falta un paso muy importante, importante para nosotros y todo el país. Yo sé que junto a la hinchada vamos a fortalecernos”, explicó Christian Cueva.

Christian Cueva también se refirió a la estrecha amistad que tiene con Gianluca Lapadula tras su llegada a la selección peruana: “Es parte del fútbol lógicamente, siempre tener una conexión, es lo que tiene que haber con los compañeros dentro y fuera. Gianluca (Lapadula) cuando llegó a la selección, realmente llegó con un vibra muy positiva. Es una persona que empezó a demostrar desde el primer día sus raíces peruanas, lo que sentía por el Perú y nos contagió mucho. Yo tengo una linda amistad con él (Lapadula). El tipo, también me para besando todo el día, y me digo que dirá mi mujer”, agregó Cueva en tono divertido sobre las muestras de afecto de Gianluca Lapadula. Es un tipo muy cariñoso y la verdad me siento muy feliz por él, por el momento que está pasando”, apuntó el volante de la selección peruana.

SEGUIR LEYENDO