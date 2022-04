¿Por qué los peruanos recordaron a Christian Cueva tras el sorteo del Mundial Qatar 2022?

Peru's Christian Cueva, right, fails to score on a penalty kick during the group C match between Peru and Denmark at the 2018 soccer World Cup in the Mordovia Arena in Saransk, Russia, Saturday, June 16, 2018. (AP Photo/Martin Meissner)

Hoy se realizó el sorteo del Mundial Qatar 2022: si la selección peruana gana el repechaje el próximo 13 de junio estaría en el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez; las dos primeras selecciones son muy conocidos para la bicolor, pues se enfrentaron en Rusia 2018. Con ‘La dinamita roja’ perdió por 1 a 0 en su partido inaugural, y fue derrotado, con el mismo resultado por ‘Les Bleus’, que se llevaron la corona de ese torneo.

Christian Cueva, quien es pilar de la selección peruana, se convirtió en tendencia después del sorteo del Mundial. Esto es porque ‘Aladino’ falló el penal ante Dinamarca en la cita mundialista pasada en el primer partido de la ‘Blanquirroja’, que asistió a un torneo mundialista después de 36 años.

Sobre el final del primer tiempo, Poulsen derribó al mediocampista de la bicolor, aunque el juez principal dejó seguir la acción luego recurrió al VAR y cobró el penal.

Christian Cueva se paró frente al balón para ejecutar el tiro de doce pasos, pero la pelota se fue demasiado arriba del arco defendido por el arquero danés, Kasper Schmeichel. Fue la primera vez que la selección peruana fallaba un penal en los mundiales; en torneos internacionales anteriores, la ‘Blanquirroja’ había anotado las dos veces por esta vía y se habían convertido en gol. Al final, Dinamarca ganó por 1-0.

Peru's Christian Cueva fails to score on a penalty kick during the group C match between Peru and Denmark at the 2018 soccer World Cup in the Mordovia Arena in Saransk, Russia, Saturday, June 16, 2018. (AP Photo/Gregorio Borgia)

En 2020, en una conversación con Carlos Zambrano vía Instagram de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el jugador del Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí habló sobre el tiro el penal fallado y confesó que es parte del fútbol.

“Errar el penal es parte de fútbol, no tengo que pedirle perdón a nadie. En ese momento me sentía con la confianza, porque venía haciendo penales. Y en esa jugada me hicieron la falta a mí”, comentó.

Y agregó que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, referentes de la selección peruana, fueron a levantarle el ánimo, pues era una sensación que no se la deseaba a nadie pese a que tenía confianza que iba a anotarlo.

“Ese momento no se lo deseo a nadie. Es duro para uno. Cuando fallé el penal no despertaba. Vino Paolo y Jefferson y me levantaron el ánimo. Yo tenía confianza, por eso agarré el balón”, indicó.

Christian Cueva también mencionó que no tendría temor de patear otro penal si era necesario: “Ojo, voy a agarrar un penal, bueno, primero que me convoquen. Y si lo vuelvo a fallar, ni modo (risas)”.

En Rusia 2018, la selección peruana se despidió en la primera fase luego de perder ante Dinamarca, volvió a tropezar contra Francia y solo ganó su partido final del Grupo C ante Australia (2-0), selección con la que posiblemente se enfrente en la repesca.

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES

Tras el sorteo de Qatar 2022, los memes sobre Christian Cueva comenzaron a difundirse en las redes sociales, así como otros de la mascota o del mismo torneo. Muchos usuarios escribieron que era la revancha del mediocampista, quien ha sido fundamental para la estrategia de Ricardo Gareca en el esquema de la selección peruana.

“Será tu revancha Cuevita”, “Confío plenamente en ti. Para pasar ese repechaje y tener nuestra revancha. “Vamos Cuevita, ojalá tengas tu merecida revancha”, “Dale Cuevita, estamos en el grupo D, toca corregir ese penal”, fueron algunos de los comentarios.

Antes que esto suceda Perú tiene que enfrentar al ganador entre Emiratos Árabes Unidos y Australia el próximo 13 de junio en Doha desde la 01:00 p.m. (hora peruana) en partido único. Quien gane tendrá la posibilidad de asistir a la cita mundialista.

