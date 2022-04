Reimond Manco se refirió al clima de Qatar en junio, cuando Perú juegue repechaje: “Es sofocante”

Reimond Manco jugó en entre el 2012 y 2013 en Qatar.

La FIFA oficializó que el repechaje rumbo a Qatar 2022 se jugara´en junio, mes donde el país vive las temperaturas más altas. Uno de los que pudo vivir esta experiencia fue Reimond Manco, que jugó en este país entre el 2012 y 2013. Allí tuvo que acostumbrarse al clima, que según cuenta fue “realmente sofocante” a mitad de año, cuando Perú jugará la repesca mundialista.

“Es complicado. Los partidos siempre se jugaban de noche. Hay mucho calor, la sensación térmica es demasiado fuerte. Es realmente sofocante, y peor aún en la época de junio. Recuerdo que cuando llegué me pusieron una vacuna para el calor y me recomendaban salir todos los días a tomar el sol por media hora, para que mi cuerpo se vaya aclimatando. Pero me resultaba casi imposible caminar. Nuestros entrenamientos eran a partir de las 10 de la noche, porque no se podía correr en la mañana o tarde”, comentó en entrevista con Depor.

Además, también le hizo a la jugadores dirigidos por Ricardo Gareca y a la logística de la FPF. “Lo ideal para mí es estar por lo menos dos semanas antes del partido. Así, el cuerpo se aclimata. Aún no se conoce el rival, pero podría ser Emiratos Árabes Unidos, y ojo que ellos están acostumbrados a ese clima y prácticamente jugarán de local”, comentó el exalianza Lima.

Recordemos que Reimond Manco jugó entres las temporadas 2012 y 2013 en el actual anfitrión del mundial. ‘Rei’ pasó desde el León de Huánuco de la Liga 1 y sorprendió a todos al irse a una de las ligas más desconocidas en esos años. No duró mucho por la falta de costumbre y volvió al fútbol peruano para jugar por el UTC de Cajamarca.

CUÁNDO JUEGA EL REPECHAJE PERÚ

La ‘bicolor’ conocerá si es parte del mundial Qatar 2022 cuando defina el partido ante Emiratos Árabes Unidos o Australia el próximo 13 de junio desde las 01:00 p.m. (hora peruana) en Doha. Ambos países, que juegan las Eliminatorias Asiáticas, jugarán su compromiso el 07 del mismo mes.