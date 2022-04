Néstor Villanueva: Bailarina lo denuncia por acoso y él se queda mudo ante las graves acusaciones

Néstor Villanueva fue acusado por Tessy Linda de acoso. El cumbiambero prefirió guardar silencio ante las acusaciones. (Foto: Composición Infobae)

Néstor Villanueva se presentó este jueves 31 de marzo en el set de Magaly TV La Firme para defenderse de las acusaciones de infidelidad que hay en su contra. Pero jamás imaginó que la conductora Magaly Medina leyera en vivo el comunicado de Tessy Linda, una bailarina que denunció haber sido acosada por el cumbiambero desde diciembre de 2021.

Todo empezó cuando la ‘Urraca’ mostró en pantalla las declaraciones de Susy Díaz, quien dijo en América Hoy que el cantante de cumbia se escribía con una bailarina desde hace tres años, algo que Florcita Polo Díaz perdonó porque creían que la mujer solo quería hacerse famosa. Sin embargo, la exvedette reveló que su hija se enteró que hasta la fecha se siguen mensajeando.

Ante ello, la conductora de TV informó que la bailarina no se quedó callada e hizo su descargo a través de redes sociales, indicando que ella jamás le escribió a Villanueva, sino que él era realmente quien la buscaba insistentemente desde hace meses y que hasta le manda fotos de los lugares que ella visita.

Según las declaraciones de la bailarina, ellos se conocieron cuando ella tenía tan solo 16 años. Aunque llegaron a mantener una relación amorosa, terminaron cuando Néstor conoció a Florcita Polo en un evento. No obstante, hace poco se volvieron a encontrar y él no habría dejado de acosarla para revivir el romance que tuvieron en el pasado.

“Me indica que está soltero, que se terminó su relación actual y que no pensaba regresar con su esposa” , dice el documento. “Le pido a él como se lo dije de mil formas, que no vuelva a buscarme y menos me mencione porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes donde él insistentemente me busca hasta el día de hoy. Se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara (...) Él tiene que asumir como hombre y aprender a respetar cuando es no” , añadió.

Bailarina acusa a Néstor Villanueva de acoso. (Foto: Instagram/@ tessy_oficial)

¿QUÉ RESPONDIÓ NÉSTOR VILLANUEVA ANTE LA DENUNCIA POR ACOSO?

El aún esposo de Florcita Polo Díaz admitió conocer a Tessy Linda desde hace años, pero no negó ni afirmó haber estado acosándola como ella así lo ha afirmado. “Me sorprende este comunicado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, hemos compartido escenario y nunca nos hemos faltado el respeto” , fue lo único que dijo sobre ella.

Magaly Medina se molestó por el incómodo silencio de su invitado y le pidió que aclare la situación frente a cámaras, ya que en los últimos días ha salido en diferentes programas de televisión para pedirle una última oportunidad a Florcita, pese a que ella ya dejó en claro que quiere divorciarse de una vez.

“Me he dado cuenta que todo te sorprende a ti, pero dime ¿lo que dice la chica es verdad? Ella hace una acusación muy seria, te está diciendo que la buscas insistentemente”, le dijo fastidiada, a lo que Villanueva contestó: “Yo no voy a dar detalles de ese tipo de cosas. Te repito Magaly, yo no voy a dar detalles, no voy a entrar en el tema”.

“¿Me estás diciendo que ella está mintiendo? O sea, tú te vas a lloriquear a los canales de televisión por Flor, pero buscas a esta chica desde diciembre, diciéndole que estás soltero. Es fácil decirme ‘no, Magaly, es mentira’. Dímelo, pero no me digas que no vas a dar detalles, para mí es una aceptación”, expresó la periodista de espectáculos ante la negativa del cantante.

Bailarina denuncia a Néstor Villanueva, ex de Florcita Polo, por acoso sexual. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

