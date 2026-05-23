Rosángela Espinoza inicia acciones legales contra Amor y Fuego por relacionarla con Christian Cueva: “Nos veremos en el juicio”

Rosángela Espinoza se muestra en entrevista mientras se expone la polémica foto que motiva su demanda contra "Amor y Fuego" por Christian Cueva.

El origen de la controversia se remonta a la difusión de una fotografía donde ambos aparecen sobre una cama en un hotel de Estados Unidos, imagen que fue exhibida en el mencionado espacio televisivo. Espinoza sostuvo que esta exposición ha prolongado los rumores y le ha causado daños personales y profesionales.

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En su declaración, Espinoza remarcó: “Hoy me veo en la obligación de pronunciarme públicamente debido a que, pese a haber enviado una carta notarial al programa ‘Amor y Fuego’ y al Sr. Christian Cueva por las afirmaciones y comentarios difundidos en televisión nacional, hasta la fecha no he recibido ninguna rectificación ni respuesta”. La carta notarial solicitaba una corrección inmediata sobre la información difundida, petición que, según la modelo, no fue atendida.

Rosángela Espinoza emite un comunicado oficial anunciando acciones legales contra el programa 'Amor y Fuego' y Christian Cueva por difamación y exponer una foto, negando cualquier relación extramarital.

La integrante de ‘Esto es guerra’ se dirigió de manera directa a Christian Cueva y enfatizó la inexistencia de un vínculo sentimental: “Quiero dejar en claro que jamás he mantenido una relación extramatrimonial con el Sr. Christian Cueva, y considero inaceptable que se siga intentando instalar públicamente una narrativa basada en insinuaciones, burlas y comentarios malintencionados”. Espinoza recalcó que la fotografía no representa prueba de una relación y señaló el impacto negativo que han tenido las insinuaciones del programa en su vida personal.

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La polémica se intensificó cuando, según el comunicado, la producción de Amor y Fuego continuó abordando el tema a pesar de haber recibido la notificación legal.

Espinoza comentó: “El último martes, nuevamente, fui abordada por cámaras del mismo programa insistiendo con preguntas relacionadas a un tema completamente falso que ellos mismos han generado, pese a que ya habían sido notificados vía notarial”. La modelo manifestó su indignación por lo que calificó como una campaña constante de difamación y acoso mediático.

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra el programa "Amor y Fuego" y sus conductores, Rod González y Gigi Mitre, por la difusión de información falsa que vincula su imagen con Christian Cueva.

Ante la falta de respuesta de los involucrados, Espinoza resolvió iniciar un proceso judicial por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales. La demanda estará dirigida tanto al programa como a Christian Cueva, al no haberse producido la rectificación solicitada.

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Rosángela Espinoza advierte que llegaría a juicio con Amor y Fuego

La situación legal escaló cuando Rosángela Espinoza comunicó su intención de que el caso avance en la vía judicial. Tras reiterar que el programa no se rectificó por los comentarios emitidos el 11 de mayo sobre la supuesta relación con el futbolista, la modelo confirmó que llevará el tema ante las autoridades competentes.

Espinoza afirmó que su postura inicial fue mantenerse en silencio para preservar su tranquilidad, aunque la insistencia mediática la llevó a recurrir a instancias legales.

Difunden primera foto de Christian Cueva y Rosángela Espinoza juntos. Captura/Amor y Fuego

“Si antes decidí guardar silencio, fue por tranquilidad y paz personal. Sin embargo, nuevamente se viene generando una ola de ataques y especulaciones basadas en una historia completamente falsa. Será la justicia quien determine responsabilidades. Rodrigo Gonzales, ‘Amor y fuego’ y Gigi Mitre, nos veremos en el juicio”, declaró.

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La ex participante de realities subrayó que estas acciones buscan frenar la difusión de información falsa y proteger sus derechos ante la opinión pública. El pronunciamiento de Espinoza marca un nuevo capítulo en la confrontación con Amor y Fuego y plantea un precedente sobre la responsabilidad de los programas de espectáculos frente a las denuncias de difamación.