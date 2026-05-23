“Ignacio Buse, el tenis que seduce”, las reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título en el ATP 500 Hamburgo

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 23, 2026 Peru's Ignacio Buse in action during the final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

La imagen de Ignacio Buse levantando el trofeo del ATP 500 de Hamburgo quedará grabada como un punto de inflexión en la historia deportiva del Perú. Con apenas veintidós años, el tenista limeño se impuso en la final al estadounidense Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3, conquistando un título que hasta ahora permanecía inalcanzable para cualquier representante nacional.

La solidez de ‘Nacho’ en los momentos clave fue evidente. Tras ganar el primer set en un desempate, supo reponerse a la reacción de Paul en el segundo parcial y, ya en el tercero, mostró un dominio absoluto para cerrar el partido. El rendimiento físico y mental del peruano fue determinante para asegurar la victoria en una instancia de máxima exigencia.

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Reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título de Ignacio Buse

La presencia de Pablo Arraya en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum sumó un matiz especial a la consagración de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 de Hamburgo. El extenista peruano presenció de cerca el triunfo del joven de veintidós años y no dudó en destacar el nivel alcanzado por ‘Nacho’, al que calificó como el mejor visto en el tenis nacional en los últimos años.

“Todo es felicidad en Hamburgo. Buse, Buse, Buse, el tenis que produce”, “¡Aquí hay explosión de alegría! ‘Nacho’ BUSE el tenis que seduce. Felicitaciones a los entrenadores a su equipo, a su familia y a todo el Perú“; fueron las publicaciones que Arraya le dedicó a Buse en sus redes sociales.

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Pablo Arraya felicitó a Ignacio Buse por coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

Por su lado, Jaime Yzaga destacó el título de Buse y resaltó que ese resultado es histórico para el tenis peruano. Además, elogió las cualidades del joven tenista de 22 años.

“Es una gran noticia, espectacular, para el tenis peruano y al país entero, que debe sentirse orgulloso de tener un representante a nivel mundial, jugando en los mejores torneos y ganando uno de los mejores como el ATP de Hamburgo, un torneo muy importante en la gira de arcilla. ‘Nacho’ ha venido dando buenos avances, ha mejorado en los últimos meses y es resultado del esfuerzo de él y su familia que lo ha apoyado. Está en un lugar con mucha expectativa en el futuro, tiene un futuro muy importante", declaró el múltiple campeón en conversación con RPP.

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Jaime Yzaga, considerado el mejor tenista de la historia de Perú, nació el 23 de octubre de 1966, destacándose por su tenacidad y su impacto en el tenis mundial durante su exitosa carrera. (ATP)

Y en la previa de la final, Luis Horna confesó que estuvo junto a Buse y Gonzalo Bueno en su preparación en Barcelona. Y apuntó que su físico es una de las principales armas del ‘Colorado’.

“Sigue evolucionando en todas sus áreas. Ahora lo que tiene es más experiencia, maneja mejor las situaciones, está mucho mejor físicamente. El ‘Colo’ va a seguir mejorando físicamente, está sacando mejor. Una alegría enorme, y no me cabe duda de que el ‘Colo’ va a ser, si no el mejor, sin lugar a dudas, creería que va a estar ahí. Va a estar ahí y ahorita lo que toca es ser paciente, es verlo con mucha ilusión, tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, de ser cercano al ‘Colorado’, y la verdad es que estoy sumamente contento e ilusionado”, declaró ‘Lucho’ en entrevista con Depor.

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Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026. Crédito: Tenis al Máximo