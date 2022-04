Dilbert Aguilar y sus músicos fueron maltratados a las afueras de un canal de televisión

Dilbert Aguilar fue maltratado junto a sus músicos. (Foto: Captura de ATV)

¿Volvió a perder los papeles? El programa Magaly Tv: La firme dio a conocer que Dilbert Aguilar y sus músicos fueron maltratados por Milagros Leiva cuando el bus de la agrupación se encontraba estacionado a las afueras de Willax Televisión.

De acuerdo a los videos y el relato de la misma Magaly Medina, la conductora de televisión subió al medio de transporte de la agrupación de cumbia para exigir de manera prepotente que se retiren del lugar, esto debido a que se encontraban en su lugar de estacionamiento.

Asimismo, un reportero del programa de ATV fue a entrevistar al cantante de cumbia y le consultó si era verdad que Milagros Leiva al encontrarse furiosa lo empezó a menospreciar delante de todos sus compañeros de trabajo.

“¿Te dijo quién eres tú, a quién le has ganado?”, le consultaron al cantante de cumbia. “ Sí, se puso en ese tono. Ella subió al bus a gritarle (a sus músicos) en un tono altanera ”, comentó.

Según Dilbert Aguilar, la conductora de Willax Televisión fue a buscarlo luego del altercado con sus músicos y no dudó en intentar hacerlo sentir inferior, algo igual que los músicos que lo acompañaron aquel día.

“Me dijo: ‘Oye, quiénes son esos desadaptados’ y demás adjetivos hacia mis chicos. Yo no sabía nada porque yo estaba en otro ambiente. Yo no sabía nada de esto, me dije que algo había tenido que pasar para que ellos reaccionen así. Ya luego los chicos me contaron que pasó”, indicó.

En otro momento, el cantante de cumbia confirmó que Milagros Leiva no se comportó de manera adecuada con él pese a que asistió de invitado al canal de televisión. “ No, sí se puso... ¿A quién le has ganado? Así se puso ”, añadió.

Para aclarar los hechos, Dilbert mencionó que el bus de su agrupación se estacionó en el lugar que el trabajador del canal le indicó, además que si ella les hubiera pedido que se muevan del sitio de una manera amable, ellos lo hubieran hecho de manera inmediata.

“El guardián no puso en ese sitio, ella tenía que ir de forma más amable, como cualquier persona natural lo haría. Pedir al chofer un espacio para que pueda acomodar su carro”, añadió.

Finalmente el cantante le pidió disculpas a Milagros Leiva si ella en algún momento se sintió ofendida por sus músicos, pero resaltó que la forma en que subió al bus para pedir que se muevan del estacionamiento, no era el correcto.

“ Sí es que hubo algo que la ha molestado que me disculpe, que disculpe a los muchachos, pero no era el tono, ni la forma de pedir un favor para que se retiren ”, añadió el cumbiambero para las cámaras de Magaly Tv: La firme.

