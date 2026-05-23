“Nace una estrella”: el elogio del ATP Tour a Ignacio Buse tras su título en Hamburgo

El tenista Ignacio Buse sonríe victorioso mientras sostiene un trofeo y luce la bandera de Perú sobre sus hombros, en una imagen vibrante que evoca el orgullo nacional tras su logro deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ATP Tour no tardó en sumarse a la celebración. Minutos después de que Ignacio Buse levantara el trofeo del Bitpanda Hamburg Open tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (8), 4-6 y 6-3, el circuito profesional de tenis masculino dedicó varias publicaciones en sus redes sociales al nuevo campeón peruano. El mensaje con el que abrió la cobertura fue directo y contundente: “Nace una estrella”.

La frase no fue casual. Buse se convirtió este sábado en el primer campeón peruano del circuito ATP desde que Luis Horna ganara en Viña del Mar en 2007, diecinueve años después. Y lo hizo en una categoría superior —un ATP 500, la segunda más importante del circuito por detrás de los Grand Slams y los Masters 1000— desde la fase clasificatoria, una combinación que solo habían logrado otros cinco jugadores en la historia del torneo alemán.

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

“Ese primer título se siente diferente”

El ATP Tour acompañó sus publicaciones con una descripción que capturó la dimensión emocional del momento: “Ese primer título del ATP Tour se siente diferente”. La frase resonó con fuerza entre los aficionados de todo el mundo que siguieron la final desde las redes sociales, donde el nombre de Buse se convirtió en tendencia en varios países de América Latina.

El circuito también difundió un video con las primeras declaraciones de Buse como campeón, en el que el limeño de 22 años se dirigió al mundo con una frase que resumió la semana entera: “Perú es el mejor país del mundo. Estoy muy emocionado”. Las imágenes mostraron a un Buse con los ojos húmedos, el trofeo entre las manos y la bandera peruana ondeando en las gradas del Rothenbaum Tennis Center de Hamburgo.

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Ignacio Buse, el flamante campeón del ATP 500 de Hamburgo, expresa su alegría sosteniendo una copa con una bebida rosada en medio de la cancha. (ATP Tour)

“Pura alegría peruana”

Entre las publicaciones del ATP Tour, una de las que más circuló en redes fue la que acompañó las imágenes de la celebración con la leyenda “Pura alegría peruana”, una síntesis del impacto que el título de Buse generó no solo en Perú sino en toda la comunidad latinoamericana del tenis. Otra publicación instó al campeón a disfrutar el momento con un mensaje que se volvió viral entre los aficionados: “Levántalo bien alto, Nacho”.

Ignacio Buse levanta con entusiasmo su trofeo de campeón del ATP 500 Hamburgo, rodeado por la alegría de los aficionados presentes en el estadio. (ATP Tour)

La cobertura del ATP Tour en redes sociales incluyó estadísticas del partido, imágenes de la ceremonia de premiación y fragmentos de las declaraciones de Buse en la pista central del Rothenbaum, donde el peruano se dirigió a los aficionados de su país con palabras que detuvieron el estadio: “Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho. Cómo extraño Perú. Que el sueño continúe y arriba Perú siempre. ¡Viva Perú!”

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Tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse dedica unas emotivas palabras a los compatriotas que lo alentaron desde las gradas, expresando su orgullo y su anhelo por su país.

El reconocimiento que consolida una carrera

El elogio del ATP Tour no es un gesto menor. El circuito tiene más de 90 millones de seguidores en sus plataformas digitales y la visibilidad que otorga a un jugador a través de sus canales oficiales puede acelerar su proyección internacional de forma significativa. Para Buse, que llegó a Hamburgo como un clasificador de 22 años ubicado en el puesto 57 del mundo y se fue como campeón con un ranking en torno al puesto 36, ese reconocimiento llega en el momento en que su nombre empieza a instalarse en la conversación global del tenis.

Ignacio Buse celebra con entusiasmo su victoria en el ATP 500 Hamburgo, posando con el trofeo y la bandera peruana tras su triunfo. (ATP Tour)

La semana en Hamburgo incluyó victorias ante el campeón defensor Flavio Cobolli, el checo Jakub Menšík, el francés Ugo Humbert, el estadounidense Aleksandar Kovacevic y el propio Paul, número 25 del mundo. Cinco rivales, cinco victorias y un trofeo que Perú esperaba desde 2007. El ATP Tour lo vio, lo celebró y lo proclamó ante el mundo con tres palabras que ya forman parte de la historia del tenis peruano: “Nace una estrella”.

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