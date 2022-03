Pancho Rodríguez revela su paradero y desmiente su ingreso a Esto es Guerra: ¿Por qué está en Paraguay?

Modelo chileno realizó misteriosa publicación en su plataforma que despertó la emoción de sus fans. (Foto: Instagram/@panchitor_)

Pancho Rodríguez despertó la emoción de los fans de Esto es Guerra con una misteriosa publicación en sus redes sociales. El exchico reality, que tiene impedimento de ingreso al país durante cinco años por participar en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, dio a entender que pronto regresaría al Perú.

A través de sus historias de Instagram, el chileno escribió: “Buen día, mi gente. No se imaginan cuánto he soñado con este momento. ¡No se imaginan donde estoy! Ya les muestro”. También publicó una fotografía desde un avión con la esperanzadora frase “De la mano de Dios”. Sin embargo, esta terminó siendo eliminada a los pocos minutos.

Esto generó una serie de especulaciones sobre su retorno al territorio peruano, donde tiene trabajo como competidor del reality de América TV. De hecho, Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció al respecto y avivó los rumores al señalar que, probablemente, Pancho sea el “premio” que tendrá el equipo ganador de la tarjeta dorada.

“Qué tendrá esa bendita tarjeta, se supone es un beneficio (...) El día de hoy he tenido comunicación con una persona que no está acá, que se fue, no pudo volver y hemos conversado un poco. La gente sabe de quién se trata. Tal vez ese beneficio si los ‘combatientes’ ganan es que ingrese esa persona tan esperada ”, comentó.

Sin embargo, Pancho Rodríguez decidió ponerle punto final a las especulaciones al revelar que no está en Perú, sino en Paraguay . Y es que el excapitán de los Combatientes publicó en su Instagram un par de fotografías en compañía de sus amigos en lo que sería un restaurante del país guaraní.

Todo parece indicar que Pancho habría salido de Chile para iniciar un emprendimiento en Paraguay, ya que no cuenta con trabajo en su país de origen y no se sabe cuándo será el día que la oficina de Migraciones le dé luz verde para que pueda volver al Perú.

“Planeando hacer el bien. Se vienen cosas buenas para el mundo con este par de locos” y “Un proyecto donde se beneficiará gente que realmente lo necesita, pronto”, escribió Jorge Leal, amigo de Pancho con el que fue visto en Paraguay.

OLVIDA A YAHAIRA PLASENCIA CON NUEVA PAREJA

Luego de confesar que besó a la salsera y que su relación de amistad había llegado a su fin, Pancho anunció que vive un nuevo romance al lado de Cristina Picharra, oriunda también de Chile. El exchico reality la calificó como su “angelito” por aparecer en el momento más duro de su vida.

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos. Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar” , expresó en entrevista para Amor y Fuego.

En otro momento, Rodríguez señaló que ellos en estos momentos no son novios, pues no quiere “catalogar” su relación y porque tampoco sabe qué pasará en un futuro. “Nosotros no somos novios. Me encanta, me siento muy feliz con ella, creo que no necesitamos un nombre para estar más felices o más seguros”, agregó.

Por otro lado, Picharra indicó que no sabe si se mudará al Perú en caso el exintegrante de Esto es Guerra regrese al país. Pero sí dejó en claro que podría visitarlo frecuentemente si es que la relación continúa para ese entonces.

