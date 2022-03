Pancho Rodríguez sigue pagando alquiler de departamento en el Perú: “Tengo la esperanza de regresar”

Pancho Rodríguez no puede ingresar al Perú. (Foto: Instagram)

Espera que su situación se arregle pronto. Pancho Rodríguez hasta la fecha se encuentra impedido de ingresar al Perú luego de haber sido sancionado por Migraciones. Como se recuerda la situación del chileno se agravó por su participación en la fiesta de Yahaira Plasencia, donde fue intervenido por la Policía.

El exintegrante de Esto es Guerra se dio cuenta de su situación en enero del 2022, cuando llegó a nuestro país para disfrutar de unas vacaciones al lado de su hija, esto sin imaginar que sería impedido de ingresar.

Pese a que ha expuesto su caso en diferentes medios de comunicación, hasta el momento Migraciones no ha resuelto su apelación, por lo que Pancho Rodríguez no pierde la esperanza de un día volver.

En más de una ocasión ha señalado que su vida se encuentra en el Perú y que no desea abandonarla, por lo que espera que la justicia falle a su favor. Asimismo, en una entrevista con Estás en Todas señaló que sigue pagando el alquiler de su departamento con la esperanza de un día volver.

“ Sigo pagando mi alquiler en Perú. No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, tengo que seguir pagando mis cosas allá ”, expresó.

NO ACEPTA TRABAJO EN CHILE

Mientras que no se resuelva los asuntos legales que tiene en el Perú, Pancho Rodríguez se niega a aceptar las ofertas laborales que tiene en Chile, su país natal, pues en el fondo desea regresar a nuestro territorio, pues es el lugar que ha elegido para vivir.

Según explicó, el no quiere tener ninguna responsabilidad en su ciudad, y es que si acepta un trabajo y al poco tiempo le dicen que puede volver a Perú, él señaló que no dudaría en alistar sus maletas para regresar, pero no desea quedar mal con la persona que lo contrate.

“ Me dicen ‘ven’ y cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú, qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad . Es como decirle ‘oye muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona, por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito”, manifestó.

Pancho Rodríguez no pierde las esperanzas de volver al Perú. El chico reality reveló que sigue pagando el alquiler de su casa.

TIENE UN NUEVO AMOR

En una entrevista con Amor y Fuego, Pancho Rodríguez no tuvo temor en revelar que se encuentra sumamente enamorado de su nueva pareja, a quien conoció un día cuando salió a una discoteca.

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…). Todos los días me saca una sonrisa. No estaba en mis planes conocer a alguien”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: